我是廣告 請繼續往下閱讀

去年連霸失利的中信兄弟今（2）日在屏東基地展開新年度春訓，新球季隊長持續由王威晨擔任，已是個人隊長「6連霸」，他表示，去年未奪冠，團隊上下都抱持著強烈的心態，目標只有將冠軍奪回。去年以三壘手身份僅出賽32場，王威晨說，位置上的改變並不會影響他表現，「不管需不需要守備、有沒有要打DH，甚至守備位置的改變都沒關係，我一定會準備好我自己。當一個很好使用的選手，不要讓教練團、球迷、球隊擔心。」王威晨自2021年球季以來，本季完成隊長6連霸，他感謝球團、教練以及球迷的支持，「 謝謝大家對我的厚愛，讓我可以繼續當隊長。我自己也很習慣這個角色了，球隊一直在往好的方向發展，這是大家看見的地方，所以我願意繼續扛這個責任。」去年兄弟在台灣大賽以1勝4敗不敵樂天桃猿，與總冠軍2連霸擦身而過，對於今年球季，王威晨說，「（冠軍）沒有捷徑，要把各方面的細節都做好，就很有機會再拿總冠軍。畢竟我們還是很努力的在這2年拿到年度第一與半季冠軍，只是剛好總冠軍賽輸給樂天。希望今年我們還是可以有很好戰績，然後拿到總冠軍。」王威晨笑說，去年是他第1次當隊長後在台灣大賽落敗，「其實當下的氛圍，我覺得我們很明顯感受出來，『怎麼會這樣子』，大家也很有經驗、很努力，但是最後冠軍結果對我們不好，是被樂天拿走。但也恭喜他們，那今年就是一定會換我們。」王威晨直言，因為不甘心，今年團隊一定是強烈的心態要將冠軍奪回。休賽季王威晨跟往常一樣提早開機，「總冠軍賽期間就是有受傷的情況出現，比較嚴重一點。大家都知道我是很早就開機的選手，邊訓練邊養傷，那目前是沒有問題，就剛好銜接回來春訓。」王威晨去年以三壘手身份出賽僅32場，是他近5年新低，「位置上的改變對我來講其實沒有差。我從進職業到現在心態都沒有改變過。一個好選手就是你把自己準備好，讓教練使用就對了。那我覺得我每年都做得很好，今年也一樣，以後也都是會一樣的心態。」他直言，無論什麼位置都接受，「不管需不需要守備、有沒有要打DH，甚至守備位置的改變都沒關係，我一定會準備好我自己。當一個很好使用的選手，不要讓教練團、球迷、球隊擔心。」