農曆春節前，許多人都會替家裡進行大掃除，但中國河南有名6歲女童，在協助家人清掃老家後，連續高燒17天，送到醫院才發現腦部出現20餘個坑洞，元兇是煙麴黴菌。綜合中港媒體報導，河南鄭州這名6歲女童，1月中旬時，隨家人回到已無人居住的老家大掃除，事後女童開始高燒不退，到醫院求診、檢查，發現腦部竟出現大小不一的坑洞，就像被啃食過一樣。鄭州大學第一附屬醫院的兒童重症醫生霍玉峰指出，女童感染的是煙麴黴菌，因為生長力強、孢子直徑小，容易入侵到人體內部，比如肺或中樞神經系統，嚴重恐有性命之憂，幸虧女童在經過救治後已無大礙。醫生在詢問女童家人後，推測女童應該是在大掃除時，沒有戴口罩，加上老屋堆積大量灰塵、潮濕，吸入大量帶有黴菌孢子的粉塵，兒童免疫系統又較為脆弱，所以才生病。醫學專家提醒，煙麴黴菌在長期潮濕、通風不良的老屋裡特別容易滋生，對免疫系統尚未成熟的兒童以及免疫力較低者，風險更高，建議盡量別讓小朋友和老年人參與打掃老屋的工作；一般成人在打掃時，也可穿長袖、戴好口罩並開窗通風。