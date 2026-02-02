我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格閃崩，從盤中歷史高點每盎司5598美元跌到4402美元，跌逾2成。不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（2）日受訪時表示，新任聯準會（Fed）主席華許應該會改變過去作風，轉向鴿派，「這樣美元要大漲不易，美元還不到大幅翻轉走升階段」，加上各國黃金儲備只買不賣、地緣政治因素仍在，金價重返多頭、衝上5000美元應該還是輕而易舉，短線還需整理幾天，季線4420美元應有撐，建議若回檔至4500美元附近甚至以下，可以逢低承接。陳有忠今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，短線金價漲幅過於凶猛，這波漲幅從1月9日4500美元一路漲到1月29日逼近5600美元，3周漲超過1000美元，短線瘋狂飆漲，本來隨時就會醞釀漲多拉回行情，主要是籌碼幾近瘋狂凌亂，加上美國總統川普提前前理事華許，擔任下任聯準會主席，他在過去理事階段政策態度偏向鷹派，就是比較傾向緊縮利率、非寬鬆貨幣，市場擔心聯準會鷹派立場加深。不過，陳有忠認為，若華許續採鷹派立場，這與現任聯準會主席鮑爾作風一致，相信這不是川普所願意看到，川普既然提名，就會屬意偏向鴿派的聯準會主席，華許應該也會改變過去作風，傾向鴿派立場。若如此，陳有忠預期，美元要大漲就不容易，美元降息循環還在進中，「美元還不到大幅翻轉走升階段」，美元還會跌。至於黃金後市，陳有忠指出，金價3大多頭趨勢也沒有改變，除美元還在走跌之外，還有各國黃金儲備只買不賣，黃金仍供不應求，地緣政治因素也還在，尤其近日美國與伊朗情勢更加緊張，因此，「今年金價仍是多頭的一年」，只是短線漲幅過於凶猛史無前例的飆漲，目前回跌到季線4787美元以下，預估短線還需整理幾天，但下檔季線4420美元應該有撐。對想逢低承接的人，陳有忠建議，金價若回檔到起漲4500美元附近，甚至4500美元以下，都可以再度進場逢低承接，因為仍看好今年金價漲幅，在4500美元以下可以承接，並建議可預設下次獲利滿足點5000元，金價再返回多頭、衝上5000美元應該還是輕而易舉，市場甚至預估今年金價仍有機會挑戰6000美元。