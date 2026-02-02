我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動基金運用局今（2）日公布整體勞動基金截至114年12月底止規模為7兆7,925億元，全年度投資收益為1兆1,177億元，收益率為16.06%，12月單月收益為1,415億元。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達8兆5,293億元，總收益數為1兆2,084億元，為歷年新高，收益率為16.02%。而大家最關注的新制勞退基金收益數為7,469億元，收益率15.60%；勞保基金收益數為1,598億元，收益率15.57%。以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工2025前帳面可分紅數達5萬7810元。今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年（105~114.12）平均收益率分別為8.58%及8.99%，近5年 (110~114.12)平均收益率分別為10.33%及10.59%，投資績效穩健。114年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新臺幣匯價亦劇烈起伏，致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動，而後雖因美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，又通膨趨勢及貨幣政策調整預期帶動市場信心回穩，然而地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作之難度；而臺股由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健，使得大盤指數獲得推升。勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，考量基金性質與規模龐大，投資運用兼重資產安全性、流動性與收益性下，辦理各項投資係以長期、穩健角度，涵蓋股票、債券及另類資產等各項投資類別；藉由布局在國內及國外不同市場及配置不同資產類別，避免風險過度集中，以有效分散風險並可參與不同市場的成長潛力；勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。