我是廣告 請繼續往下閱讀

▲導演山田茜表示，期盼將這些戰火之下溫暖、真實的故事傳遞出去，讓更多人看見戰火下烏克蘭人們與動物的處境。（圖／天馬行空）

日本導演山田茜深入烏俄戰區 寫好遺書房產留攝影師家人

在烏克蘭每一刻感覺都會沒命 導演想跟無辜動物道歉

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，戰火延燒至今仍未停歇，日本紀錄片《戰火下的毛孩》走進第一線，記錄戰區裡被迫與人類一同承受戰爭代價的貓狗日常。當時66歲日本導演山田茜與攝影師谷茂岡稔僅2人親自踏入烏克蘭前線拍攝，並選擇讓作品無償在台灣上映，只為提醒世界，烏俄戰爭不該被時間沖淡。山田茜今（2）日來台受訪時首度透露，出發前早已寫下遺書，並交代，「如果我過世了，東京的房產全數留給攝影師的家人」。日本電影《戰火下的毛孩》是紀錄在烏俄戰爭下，動物們困境與日常的作品，導演山田茜今天別著烏克蘭國旗緞帶來到台灣宣傳電影，並選擇無償授權在台放映，她說不論出席任何與電影相關的活動，自己一定會別上這條緞帶，提醒自己不能對烏克蘭的現狀視而不見，也是警惕時間過去，悲痛不該被遺忘，更希望透過這個小小的象徵，喚起更多人重新看見仍在發生的戰爭。談到深入戰區拍攝的風險，山田茜直言，真正踏上烏克蘭之前，她和攝影師就已把最壞的情況攤開來談，她回憶當時前往烏克蘭的團隊只有她與谷茂岡稔2人，沒有保險理賠、沒有完整後援，因此寫下遺書，「如果我過世了，我在東京的房子、不動產就留給攝影師的家人；如果是他過世、我還活著，我就要負責照顧他的家人。」若2人同時出事，反而什麼保障都沒有，但至少在還能選擇的情況下，希望先替對方的家人留下後路。至於攝影師是否曾猶豫是否同行，山田茜透露，自己與谷茂岡稔的家人已有將近30年的交情，早在311大地震後，她就曾與他一同進入福島半徑20公里的警戒區拍攝，面對爆炸與輻射風險，攝影師的家人當時也選擇尊重他的決定，「你想去拍就去吧。」正因為彼此一路走過災難現場，這次前往烏克蘭，家人同樣以開明態度支持。不過山田茜也說，烏克蘭的危險與311大地震截然不同，更多的是無法預測的不確定性，出發前她曾明確對攝影師說，這趟不是單純的工作，而是攸關性命，如果不想去，一定要說出口，她完全可以接受，因為沒有人能替另一個人的生命負責，沒想到對方只簡單回了一句「我想去」，2人便沒有再多說什麼，直接踏上行程。真正抵達烏克蘭後，危險很快成為日常，山田茜回憶入住飯店不久便遇到俄軍飛彈攻擊，防空警報響起，她第一時間傳訊提醒攝影師避難，卻遲遲沒有收到回應，只能先躲進防空洞，警報解除後，她焦急返回房間，才聯絡上對方，得知他竟在警報期間跑到走廊，只為拍下飛彈落下的畫面，「他就是那樣，想以身為攝影師的身分，拍到他認為該留下的畫面」。被問到哪一刻真的覺得自己可能回不來，山田茜想起前往一處俄軍占領區的經歷，當時搭車8小時，進入媒體被管制的區域，現場只能分乘2輛車，一台由波蘭動保團體、一台由烏克蘭動保團體負責，她與攝影師被迫分開，當她坐上波蘭車時，車內的2名男性對她而言完全是陌生人，前方又是戰爭前線與俄軍占領地，「除了飛彈，我也不知道錢會不會被搶，甚至被推向俄軍。」但是那一刻她告訴自己，既然已經決定要來，就不要再顧慮後果，儘管恐懼也只能往前走。片中呈現的動物收容所，相對於戰爭前線顯得平靜，卻也讓人感到諷刺和矛盾，但是山田茜認為，與其說諷刺，不如說是一種深深的惆悵與歉疚，因為許多烏克蘭士兵與居民在戰爭中承受極大的心理創傷，身邊的人可能在一瞬間被子彈奪走性命，可是貓狗卻成了支撐他們撐過空窗時刻的重要存在，「牠們能撫慰心靈，讓人有力量去面對下一場戰爭。」但這些動物並非戰爭的始作俑者，卻被迫捲入衝突、失去生命，這份無力感，讓她只能說一句「對牠們很抱歉」。《戰火下的毛孩》選擇無償授權台灣放映，山田茜是希望透過作品，提醒更多人戰爭仍在世界各地發生，而烏俄戰爭至今已持續多年，期盼觀眾在看完電影後，能重新意識到阻止戰爭的重要性，這也是她冒著生命危險走進戰區，最想傳達的訊息之一。