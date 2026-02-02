美式賣場好市多（Costco）販售商品多元，份量多又經濟實惠，經常可以看到各種進口商品，不過近期有會員發現，好市多販賣的新品「三層面紙」，竟然是來自中國，包裝直接使用簡體字「抽取面巾紙」、「柔厚親膚」等，有不少會員看到相當不滿，討論區炸鍋。
好市多新品包裝 面紙竟是簡體字
有會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中分享新品資訊，是好市多自有品牌科克蘭（KIRKLAND）推出的「FACIAL TISSUE三層面紙」，每張尺寸是15.2公分*19公分，每包有110抽，每一大包24小包，售價是299元。好市多的商品牌上也指出，面紙通過CNS物理性測試，環保林木FCS認證紙漿，支持森林保護守護地球。
不過商品包裝直接寫著「柔厚親膚」、「抽取面巾紙」等簡體字，仔細常看商品標示，產地是中國福建省晉江市，委託製造商則是「開市客（中國）投資有限公司」，除了中文繁體標籤外，好市多經典的紫色包裝上，都是寫上簡體字。
衛生紙竟是中國製 會員掀兩派論戰
PO文一出，大家關注的焦點全在包裝上的簡體字，「昨天在高雄店有看到，但是看到中國製就......」、「沒關係！台灣有很多好用的衛生紙，不需要買中國來的⋯⋯！」、「那個簡體字真的會有點讓人過敏」、「自從發生過回收再製衛生棉後，只要是個人衛生用品來自中國一律略過，雖然便宜」、「去好市多辦會員就是為了好市多牌的台灣製衛生紙，如果連這個都是中國製造的，只好退會員去Lopia了，至少是日本製或台灣的產品」。
不過也有其他會員緩頰，「其實好市多一堆對岸貼牌商品，只是這個比較沒有再包裝過而已，對岸的東西真的不好嗎？我覺得只要有通過台灣相關檢驗，應該差不到哪裡去，撇除政治立場，可以多去那邊走走，那邊的一線城市，已經超越我們了」、「台灣販售柯克蘭的衛生紙，好像委由台灣某間廠商生產，至於這款面紙，是由大陸進口販售。自由經濟市場，青菜蘿蔔各有所好，其實也不需要任何事都用政治觀點看待」。
過去好市多熱銷的自有品牌抽取式衛生紙，產地是台灣，更是台灣獨有的商品，每包有120抽，一大串有24包，每張衛生紙的大小是19公分*20公分，比中國製造的面紙大張。
資料來源：好市多、Costco好市多商品經驗老實說
