日本排球 SV 聯賽昨（1）日於兵庫縣神戶市舉辦全明星賽（ALL STAR GAMES），現場眾星雲集，吸引近萬名球迷進場朝聖。其中，隸屬於大阪BLUTEON的人氣球星、日本男排王牌舉對西田有志（Yuji Nishida）成為全場焦點。他在一項發球挑戰環節中，因不慎誤擊場邊女性工作人員，竟當場展現一記「魚躍滑行」並順勢接上標準的「土下座」道歉，這套行雲流水的謝罪動作瞬間引爆全場笑聲，影片曝光後更在社群媒體上瘋傳，網友笑說「動作比AI還流暢」。這場明星賽邀請了聯賽10支隊伍的人氣選手參加，氣氛輕鬆歡樂。在「發球打靶」的技術挑戰項目中，輪到西田有志上場時，他的一記強力發球意外偏離軌道，並未擊中目標，反而直直砸向場邊一名毫無防備的女性工作人員。目睹闖禍的西田有志雖嚇了一跳，但反應極快。他立刻從底線衝向受害者，並在接近對方時，展現排球員專業的「魚躍接球」動作，整個人從胸口到大腿貼合地面，順著光滑的地板一路「滑行」至該名工作人員腳邊，緊接著流暢地起身切換成雙膝跪地、雙手貼地的標準「土下座」姿勢，以表達最誠摯的歉意。這突如其來的一幕讓現場9300多名觀眾陷入瘋狂，原本被嚇得倒退幾步的女工作人員，看到西田有志如此大陣仗的謝罪，也忍不住笑了出來並表示原諒，現場響起熱烈掌聲。這段充滿戲劇性的畫面隨即被轉發至各大社群平台，全球網友紛紛留言調侃：「這根本是《銀魂》裡的前列腺煞車吧？」、「第一次看到魚躍磕頭這麼順暢的，簡直是藝術」、「荒謬到難以跟小孩解釋這不是AI生成的影片」、「這絕對是年度最爆笑瞬間」。