2026年九合一大選將於今年11月28日登場，新北市「三腳督」情勢備受關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分享最新民調表示，台北市副市長李四川在三腳督情況下，僅領先立委蘇巧慧約1.5%，因此國民黨如果要贏，勢必需要現任市長侯友宜出面輔選。吳子嘉昨（1）在節目《下班瀚你聊》中指出，根據《美麗島電子報》最新民調，若新北市呈現藍綠白「三腳督」情況，國民黨潛在參選人李四川的支持度約為34.2%，民進黨潛在參選人蘇巧慧32.7%緊咬，至於民眾黨主席黃國昌則以15.4%墊底。吳子嘉分析，李四川與蘇巧慧在三腳督情勢下僅有1.5%的差距，意味著如果黃國昌硬撐6個月才決定「藍白合」，勢必會把李四川給拖垮，而侯友宜的支持度高達68%，國民黨要贏勢必需要他的輔選，因此主導權與裁量權仍落在其施政團隊、副市長劉和然身上。本次調查由《美麗島電子報》委託，調查範圍為新北市設籍年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。