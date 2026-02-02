我是廣告 請繼續往下閱讀

不可用未經核准用藥 違者可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰

農業部動植物防疫檢疫署表示，防檢署去年7月24日配合雲林地檢署指揮執行非法動物用藥品查緝，雲林縣涉嫌人住居所、貨運站進行搜索，現場查扣疑似違法輸入的家禽流行性感冒疫苗，及水禽小病毒疫苗等動物用禁藥共計1356瓶。針對違法製造、輸入、販賣動物用偽藥或禁藥的行為人，依動物用藥品管理法，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣450萬元以下罰金。防檢署指出，嫌疑人坦承是自中國大陸輸入。後續仍將繼續調查前揭非法禽流感疫苗及水禽小病毒疫苗等動物用禁藥供應來源，全案由雲林地檢署依法提起公訴。防檢署強調，未來仍將持續聯合司法機關及邊境查緝機關積極查緝違法製造、輸入及販賣非法動物用藥品，以杜絕不法行為，保障動物用藥安全，維護動物健康及國人食用畜禽產品健康。防檢署表示，我國目前未核准禽流感疫苗，故製造、輸入、販賣及使用禽流感疫苗均屬違法。此外，目前使用禽流感疫苗國家，均無法有效控制禽流感疫情，防檢署現階段持續蒐集及更新疫苗使用資訊，並密切觀察歐美等先進國家後續規劃方式，再依我國產業狀況評估施打禽流感疫苗可行性。防檢署說明，現今透過禽場生物安全硬體設施升級，禽場工作人員落實生物安全操作，可防範禽流感疫情發生。另為加強查緝非法動物用藥品，已請直轄市及縣（市）動物防疫機關持續加強動物用藥品販賣處所及畜牧場查核工作，以維護畜禽水產動物健康及畜禽水產產品品質。防檢署強調，為鼓勵民眾踴躍檢舉不法，防檢署設有檢舉專線0800-039131，凡經檢舉而破獲者，檢舉人最高可獲頒奬金新台幣20萬元。另針對違法製造、輸入、販賣動物用偽藥或禁藥的行為人，依動物用藥品管理法，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣450萬元以下罰金，涉及刑責且裁罰不輕，籲請業者切勿貪圖私利而觸法受罰。此外，畜禽水產養殖業者不得使用來歷不明及未經核准的動物用藥品來防治動物疾病，查獲違法使用者可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，1年內再犯者更可處新臺幣50萬元至250萬元罰鍰，呼籲畜牧水產養殖業者合法用藥，避免違法受罰。