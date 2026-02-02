美國總統川普選擇前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）為下任Fed主席，偏鷹派政策的立場使得全球最大加密貨幣比特幣，2月1日一度跌破7.6萬美元，今日亞洲交易時段開盤更一度跌至74,541美元，究竟這波跌勢的盡頭及止跌關鍵在何處？全球加密貨幣市場專家紛紛給出關鍵點位。
根據彭博報導，受週末拋售影響，比特幣週一在亞洲交易時段跌至10個月以來的新低，市場情緒在普遍性的市場動盪中依然脆弱。
比特幣周一度下跌2.5%，跌至74,541美元，距離川普一年多前重返白宮以來的最低點僅一步之遙。先前的最低點是4月7日創下的74,425美元。
1月份市值最大的加密貨幣比特幣下跌了近11%，且已是連續第四個月下跌，這是自2018年以來最長的連跌紀錄，當時正值2017年首次代幣發行（ICO）熱潮之後的崩盤期。此次下跌正值市場整體動盪之際，黃金價格在經歷了上週末十多年來的最大跌幅後，週一繼續下跌。
加密貨幣衍生性商品流動性提供者Orbit Markets聯合創始人莫倫（Caroline Mauron）表示，比特幣正接近自2025年4月解放日以來的最低點。如果進一步跌破7萬美元左右價位，將對長期市場信心造成嚴重打擊。
另據Yahoo財經報導，隨著比特幣逐漸逼近 73,000 美元的支撐水位，全球區塊鏈與加密貨幣研究機構10X Research週日晚間在一份報告中表示，「目前的資金流向顯示，市場情緒已出現顯著轉變」；該公司策略師指出，從資金流向與部位配置數據來看，「投資人尚未準備好逢低買進」。
10X Research在研究報告中指出，「儘管市場情緒與技術指標正接近極端水準，但整體向下趨勢仍然明顯。在缺乏明確催化劑的情況下，進場的急迫性不高」，且市場交易員目前仍專注於去槓桿與平倉操作，而非為快速反彈行情做準備。
知名華爾街策略師Tom Lee聯合創辦的金融研究機構Fundstrat，加密貨幣策略主管法瑞爾(Sean Farrell)表示，7 萬多美元中段區間看來是一個合理的支撐帶，因為74,000 美元是 2025 年 4 月關稅引發拋售時的盤中低點，而約 76,000 美元則接近數位資產金庫巨頭 Strategy（MSTR）公司的比特幣持有成本。
不過，法瑞爾也坦言，自己仍對 7 萬多美元中段是否就是今年的最終低點持保留態度，但投資本質上就是一場機率與風險報酬的遊戲。「隨著我們尋求有選擇性地重新配置資金，從相對價值的角度來看，這個區間正變得愈來愈具吸引力。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
比特幣周一度下跌2.5%，跌至74,541美元，距離川普一年多前重返白宮以來的最低點僅一步之遙。先前的最低點是4月7日創下的74,425美元。
1月份市值最大的加密貨幣比特幣下跌了近11%，且已是連續第四個月下跌，這是自2018年以來最長的連跌紀錄，當時正值2017年首次代幣發行（ICO）熱潮之後的崩盤期。此次下跌正值市場整體動盪之際，黃金價格在經歷了上週末十多年來的最大跌幅後，週一繼續下跌。
加密貨幣衍生性商品流動性提供者Orbit Markets聯合創始人莫倫（Caroline Mauron）表示，比特幣正接近自2025年4月解放日以來的最低點。如果進一步跌破7萬美元左右價位，將對長期市場信心造成嚴重打擊。
另據Yahoo財經報導，隨著比特幣逐漸逼近 73,000 美元的支撐水位，全球區塊鏈與加密貨幣研究機構10X Research週日晚間在一份報告中表示，「目前的資金流向顯示，市場情緒已出現顯著轉變」；該公司策略師指出，從資金流向與部位配置數據來看，「投資人尚未準備好逢低買進」。
10X Research在研究報告中指出，「儘管市場情緒與技術指標正接近極端水準，但整體向下趨勢仍然明顯。在缺乏明確催化劑的情況下，進場的急迫性不高」，且市場交易員目前仍專注於去槓桿與平倉操作，而非為快速反彈行情做準備。
知名華爾街策略師Tom Lee聯合創辦的金融研究機構Fundstrat，加密貨幣策略主管法瑞爾(Sean Farrell)表示，7 萬多美元中段區間看來是一個合理的支撐帶，因為74,000 美元是 2025 年 4 月關稅引發拋售時的盤中低點，而約 76,000 美元則接近數位資產金庫巨頭 Strategy（MSTR）公司的比特幣持有成本。
不過，法瑞爾也坦言，自己仍對 7 萬多美元中段是否就是今年的最終低點持保留態度，但投資本質上就是一場機率與風險報酬的遊戲。「隨著我們尋求有選擇性地重新配置資金，從相對價值的角度來看，這個區間正變得愈來愈具吸引力。」