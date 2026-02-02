我是廣告 請繼續往下閱讀

「光腿神器」穿一整天出事了！OL雙腿酸麻疼痛急送醫

▲兼具修飾腿型與保暖效果的「光腿神器」是冬季熱賣單品，但過度緊身的設計恐暗藏健康風險。（示意圖／記者賴禹妡攝）

「光腿神器」穿久易壓迫血管、神經！醫示警：恐導致私密處感染

▲長期穿緊身絲襪、褲襪容易直接壓迫靜脈與周邊神經，甚至增加私密處感染的可能性。（示意圖／ingimage）

光腿神器怎麼選才安全？3族群記得避開

即使寒流來襲，不少女生仍偏好短裙穿搭，兼具修飾腿型與保暖效果的「光腿神器」因此成為冬季熱賣單品。不過，「光腿神器」過度緊身的設計恐暗藏健康風險，近日一名28歲OL為參加尾牙長時間穿著加厚褲襪，出現雙腿痠麻疼痛送醫，醫師最後診斷為衣物壓迫靜脈血管與神經所導致，緊身衣物恐阻礙血液回流，引發麻木、痠脹，甚至增加感染風險，台安醫院心臟血管外科醫師廖冠豪表示，建議大家選擇尺寸合適、透氣材質的衣物，也要避免久穿，尤其有靜脈曲張、周邊血管疾病或下肢關節問題等特定族群更應提高警覺。28歲上班族王小姐近日為了參加公司尾牙活動，特別選擇短裙搭配加厚款光腿神器，希望在正式場合中展現腿部線條。她從下午一路穿著到晚上，起初僅感覺雙腿略為緊繃，未料用餐期間逐漸出現明顯痠麻感，疼痛程度不斷加劇，最後不得不前往就醫。經醫師檢查後發現，王小姐所穿的褲襪尺寸偏小、包覆過緊，長時間壓迫腿部靜脈回流與皮神經，導致循環受阻，才引發疼痛與麻木不適，讓「光腿神器」的穿著安全再度引發討論。不只台灣出現相關案例，上個月中國也曾有一名女子，因一整天穿著光腿神器後出現胸悶、呼吸困難、雙腳發麻等症狀。她返家後狀況未改善，家人察覺異常緊急送醫，所幸及時處置，才未釀成嚴重後果。根據《NOW健康》報導，台安醫院心臟血管外科醫師廖冠豪指出，當腰部或大腿周圍衣物過於緊繃，容易直接壓迫靜脈與周邊神經。靜脈系統原本負責將血液與代謝廢物回收至心臟，一旦回流受阻，體液便可能滯留於下肢，引發痠脹、麻木、疼痛等症狀。若長時間處於悶熱、壓迫狀態，還可能出現皮膚搔癢、過敏反應，甚至提高細菌滋生風險，增加私密處感染的可能性。部分長期穿著緊身衣物者，也會因末梢循環不良，出現四肢冰冷的情形。廖冠豪建議，冬季選購保暖褲襪時，應以「尺寸合適、材質透氣」為優先原則，避免為追求顯瘦效果而刻意選擇過小尺碼。穿著後若出現明顯勒痕、腿部發白、麻木或緊繃不適，都是身體警訊，應立即更換較寬鬆的衣物。即使是合身褲襪，也不建議長時間連續穿著，返家後應盡快更換為寬鬆居家服，讓下肢血液循環獲得休息。廖冠豪也提醒，本身有靜脈曲張、周邊血管疾病或下肢關節問題的民眾，更應避免長時間穿著緊身衣物。可改採「層次穿搭」方式保暖，內層選擇柔軟透氣材質，外層再搭配防風禦寒衣物，在兼顧美觀的同時，也能降低對身體造成的負擔。