去年連霸失利的中信兄弟今（2）日在屏東基地展開新年度春訓，新任一軍打擊策略教練西田明央準時報到，在自我介紹時，一開口就讓全場球迷、隊友笑開懷，他用標準的中文說出「界外球請注意安全」，他笑說這句話是前養樂多燕子隊隊友山田哲人教他的，「山田來台灣打冬季聯盟，回國後一直對我說，所以一直停在我腦海中。」西田明央本季擔任兄弟一軍打擊策略教練，談到來台契機，「當初是收到平野惠一監督的邀請。他問我，『要不要一起來努力看看？』其實在見面前，我就已經聽說了這件事，後來我開始在網路上、電視上看中信兄弟相關的影片，發現平野監督會和選手們一起歡呼、慶祝。」談到平野與選手的相處，西田點出讓他驚訝的事情，「他甚至會衝到三、游之間跟選手擁抱、摔在一起，我覺得那種氣氛非常好，所以決定過來。」春訓首日看到平野與選手的互動，西田說，「我覺得他們之間的關係真的很好。現在我也成為球隊的一員了，希望能盡快跟選手、後勤像真正的『兄弟』一樣相處。」西田透露，來台前就知道兄弟是中職非常有傳統的隊伍，「確實感到責任重大，雖然有壓力，但因為我是第一次擔任職業球隊教練，很多事情要試了才知道。」西田直言，今年的目標當然是重返「台灣第一」，「我會跟選手們一起成長，盡全力努力。」有趣的是，西田在開訓自我介紹時，用標準的中文說出「界外球請注意安全」，逗樂全場球迷、媒體、隊友。西田說，教他這句話的是前養樂多隊有山田哲人，「我15年前就聽過了，那時候山田來台灣打冬季聯盟，回去後一直對我說『界外球請注意安全』，所以這句話一直停留在我腦海中。」現33歲的西田明央出身京都，高中卻遠赴北海道就讀北照高校，西田在高二時就成為隊上的主戰捕手兼任隊長，率隊完成春、夏甲子園連續出賽的紀錄。2010年日職選秀會，西田在第3輪受到養樂多隊指名。加入職棒前2年，西田並無一軍出賽機會，直到2013年才在一軍完成初登場。2016年西田迎來職棒生涯最多出賽的一季，因主力一壘手畠山和洋受傷脫離戰線，捕手又有中村悠平卡位，西田為求出賽機會而加練一壘，該年出賽74場，敲出7轟、2成43打擊率皆是生涯新高。2020年賽季是西田最後一次一軍出賽數破50場，2024年僅出賽24場，打擊率僅1成36，季末遭養樂多隊戰力外，西田也在2024年底發表正式引退，卸下球員身份，生涯一軍出賽310場，累積141安、17轟，打擊率2成11。