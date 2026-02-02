節氣立春將於2月4日（三）到來，立春是二十四節氣之首，代表著象徵寒冬結束、春暖大地，在傳統社會中，立春當日有不少習俗、禁忌需要遵守。對此，命理專家柯柏成、小孟老師提供立春是什麼？2026立春何時來？立春習俗有哪些？立春禁忌是什麼？立春誰要躲春？立春開運法等資訊，其中2026馬年犯太歲4生肖「馬、鼠、兔、牛」，記得在凌晨3時起至凌晨5時待在室內躲春避厄運。
📍2/4立春由來
立春是二十四節氣的第一個節氣，標誌萬物復甦的春天來臨，即太陽到達黃經315°之時，代表新的一年從該節氣後起。立春的「立」是開始，「春」代表溫暖與成長，古人通過觀測天文星象與物候變化制定立春，象徵春天的開始，據《禮記·月令》記載，早在周朝時就有在立春時由周天子主持舉行祭典的紀錄。
📍2/4立春是什麼時候
立春通常位於國曆2月3日至5日之間，2026年立春將於2月4日（三）凌晨4時1分51秒到來。
📍2/4立春習俗有什麼
■ 咬春：在立春當日品嘗時新蔬菜，或春餅、蘿蔔、春捲等特定食物，寓意迎接新春氣息、煥發身體活力。
■ 踏春：立春大地回暖，人們會外出踏青、踏春，感受春天的氣息，並走動走動，以提升運勢。
■ 躲春（避太歲）：犯太歲生肖在立春交節氣時，應待在室內，避免爭吵，保持心情平和。
■ 存錢：坊間盛傳立春這天存錢有讓一整年都有錢進帳、財源滾滾的寓意。
📍2/4立春禁忌有哪些
命理專家柯柏成、小孟老師曾提供以下9大立春禁忌，提醒民眾在立春時多注意，以免影響運勢。
■ 禁忌1：不講氣話
■ 禁忌2：不做情緒性決定，可以婉拒一件本來會勉強答應的事
■ 禁忌3：不宜搬家
立春是新舊能量的交接之日，所以不可搬家，以免破壞能量。
■ 禁忌4：不可與人吵架、爭執
和人起爭執會破壞立春的好運，且會影響一整年，所以盡量以和為貴。
■ 禁忌5：不可躺著
春暖之日陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨習慣，促進血液循環，才能保持身體健康。
■ 禁忌6：不可劇烈運動
立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利。
■ 禁忌7：不可沉迷遊戲
一年之計在於春，在一年的剛開始就只顧著玩樂，不懂得開始為這一年打拚，將會沒辦法成就大事業。
■ 禁忌8：不剪頭髮
古時認為頭髮就如同大地的草木一樣，在草木正要萌芽時期，若將它剪去，則會影響生長，所以不該在立春萌芽之日，剪斷它的生機。
■ 禁忌9：不看病
古時候覺得立春是個好節日，在這時若看病會觸霉頭，一整年恐怕會沒有好運氣。
📍2/4立春開運法
🟡第1招：立春168開運法
在立春這天存入帳戶1680元、168元、88元這些金額皆可，或是與家人朋友間互轉帳也可以。由於丙午年的生旺顏色為黃色，火生土的原因，若自己往來銀行有企業識別色為黃色系，存入這個帳戶為首選，讓自己的財運開春逢喜事、開紅盤。
🟡第2招：散步15分鐘
立春為歲氣交接點，人若在此時「主動行動」，象徵順應新氣，走春等於用「身體移動」去接新氣，避免舊氣滯留。立春當天或前三日、後三日，向東、向陽、乾淨之地，公園、廟前廣場、河濱都可，散步至少十五分鐘以上。
🟡第3招：生肖羊、虎、狗挑吉時散步
立春的吉時多半發生在清晨到上午，由於「陽氣初升」象徵氣運騰升的開始，上述的好運生肖羊、虎與狗，可以在立春當天的下午五至七時，穿著紅色的衣物往住家東北方走一走至少15分鐘納氣，，散步的終點可以小買彩券樂透兩張，有相當不錯的手氣。
📍2/4立春躲春是什麼？誰需要躲春？
立春「躲春」並非古典節氣禮制，是後世術數體系中，因應歲氣交接所形成的民間因應方式，因為交節氣時天地磁場紊亂，加上是歲氣交集的時刻沖煞較多，有部分的人需要躲春。
2026丙午年犯太歲四生肖「馬、鼠、兔、牛」建議在立春躲春，由於今年立春交節氣是在凌晨4時，完整的躲春應從凌晨3時起至凌晨5時待在室內，不要做重大決定、不要吵架。但因這個時間點多數人都還在夢鄉，好好睡覺就可以。
📍2/4立春祝福語、賀詞
🟡給朋友：「今日立春，萬物復蘇。祝你春風得意，前程似錦，新的一年生機勃勃！」
🟡給長輩/客戶：「敬賀立春，萬象更新。祝您身體安康，家宅興旺，新春納福，萬事順遂！」
🟡簡潔通用：「立春大吉，迎春接福！」、「春回大地，福滿人」間！」
🟡結合年份：「丙午立春，馬到功成。祝您龍馬精神，一馬當先！」
資料來源：柯柏成臉書、小孟老師星座塔羅牌之清水孟、農業部
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。