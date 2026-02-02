我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（2）日持續走弱，開盤下跌55.29點、來到32008.46點，隨後一路走低，最低來到31359.95點，下跌703.8點，終場則是下跌439.72點或1.37%，收在31624.03點，失守10日線，成交量為7404億元。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.1點、來到299.68點，終場下跌6.46點或2.15%，收在294.32點，跌破10日線，越線則是失而復得，成交量為1565.38億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、旺宏、元晶、宏碁；個股成交值排行榜前五名為：台積電、欣興、南亞科、旺宏、華通。權值股賣壓沉重，權王台積電以1750元跳空開低，盤中最低一度來到1745元，終場下跌10元或0.56%，收在1765元，拖累大盤指數就有75點；鴻海終場下跌6元或2.72%，收在214.5元，拖累大盤指數就有31點。除了權值股外，記憶體族群也是提款方向，南亞科、力積電、華邦電被打到跌停板，旺宏下跌逾8%；連帶模組廠同步走低，廣穎、創見、至上、品安、群聯被打到跌停板，宇瞻逼近跌停板，威剛、十銓下跌逾8%。設備股也同步走低，晶彩科、和椿下跌逾7%，長廣、竹陞科技、盟立下跌逾6%，惠特下跌逾5%。