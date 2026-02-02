2026年（歲次丙午年）白沙屯媽祖北港進香時間確定了！苗栗白沙屯拱天宮今（2）日下午一點，由值年爐主擲筊逐一確定白沙屯媽祖的登轎出發時間、抵達北港以及回宮的各種時程，本次進香為期8天7夜，報名時間為3月11日至4月9日，《NOWNEWS》將彙整出發本次「粉紅超跑」北港進香回宮時程表、報名時間、報名方式與費用、遊覽車服務、與線上直播觀看管道，帶您搶先掌握媽祖婆的動態。
2026（115年）白沙屯媽祖起駕進香時程表（國曆時間）
放頭旗：4月9日（四）23點20分
白沙屯媽祖登轎出發：4月12日（日）23點55分
白沙屯媽祖到北港：4月16日（四），約中午11點前後抵達北港北辰派出所
白沙屯媽祖進火：4月17日（五）00點10分
白沙屯媽祖回宮：4月20日（一）16點10分
開爐：5月1日（五）00點35分
2026白沙屯媽祖進香如何報名
白沙屯媽祖進香受理報名時間：3月11日（三）至4月9日（四）
報名方式：請親自到拱天宮服務台037-792058先行索取報名表、填妥報名表後繳費領取相關進香物品完成報名手續！(可委託他人協助代理報名、不開放網路報名)
報名費用：2026年進香的基本費用為公費700元，包含由拱天宮當年指定的進香服（2026為青綠色外套）、識別帽一頂，以及進香臂章一只。若衣服發放完畢，則後續報名者的費用減200元。
其他服務：如信眾需搭乘8天隨香步行專用的遊覽車，另需支付車資2100元；其他用品車輛用進香紅布條價格100元、三角黃色車旗50元。
白沙屯拱天宮說明，「8 天步行專用遊覽車」是指在陪伴媽祖一同來回北港的前 7 天時間裡，全程跟隨的遊覽車中，能有一個專屬於您自己的座位，供您隨時乘坐、休息及放行李之用。請留意每天晚上的睡覺地點不定，可能需要另外支付旅社或香客大樓的住宿費，晚間投宿地點多由遊覽車司機決定，金額從二百元到一千元不等，依住宿品質而定，請先做好心理準備。
2026白沙屯媽祖進香新歌
歌名: 白沙屯媽祖婆
詞曲: 蕭茂成 老師
主唱: 陳 葳
MV導演：駱調彬
完整歌詞
跟著媽祖的腳步 滿滿的歡喜藏心中
感恩媽祖的慈祥 賜呼厝內大小的祝福
伊攏笑笑 有如靈通 救眾生 渡世間苦
白沙屯媽祖婆 是咱一生的偎靠
白沙屯媽祖婆 陪咱面對風甲雨
媽祖慈悲溫暖甲咱守護
媽祖神恩照光人生的路
跟著媽祖的腳步 滿滿的歡喜藏心中
感恩媽祖的慈祥 賜呼厝內大小的祝福
伊攏笑笑 有如靈通 救眾生 渡世間苦
白沙屯媽祖婆 是咱一生的偎靠
白沙屯媽祖婆 陪咱面對風甲雨
媽祖慈悲溫暖甲咱守護
媽祖神恩照光人生的路
白沙屯媽祖婆 是咱一生的偎靠
白沙屯媽祖婆 陪咱面對風甲雨
媽祖慈悲溫暖甲咱守護
媽祖神恩照光人生的路
2026白沙屯媽祖線上直播觀賞管道
白沙屯媽祖網路電視台：點此
白沙屯拱天宮臉書：點此
白沙屯媽祖北港進香常見問題！為何叫「粉紅超跑」？沒報名能跟嗎？三大QA一次解惑
第一問：白沙屯媽祖為何被稱作粉紅超跑
答：白沙屯媽祖鑾轎外觀為粉紅色，又因為常常路線飄忽不定，有時狂奔有時又沉穩，因此被信眾封上「粉紅超跑」之名號。
第二問：沒有報名也可以跟著走嗎？
答：白沙屯媽祖北港進香無需報名也可以跟著走，報名只是會有進香外套與進香臂章，但每一年都有超過30萬信眾搶著報名，到最後外套數量都會不夠發。
第三問：進香期間可以吃肉嗎？
答：按照習俗，信眾在出發前、起駕出發通常習慣茹素，起駕時路邊發放的食物也都會是素食，而回程則沒有硬性規定，信眾可依照個人的發願或習慣來決定飲食內容，心誠則靈。
資料來源：白沙屯媽祖婆網站
我是廣告 請繼續往下閱讀
放頭旗：4月9日（四）23點20分
白沙屯媽祖登轎出發：4月12日（日）23點55分
白沙屯媽祖到北港：4月16日（四），約中午11點前後抵達北港北辰派出所
白沙屯媽祖進火：4月17日（五）00點10分
白沙屯媽祖回宮：4月20日（一）16點10分
開爐：5月1日（五）00點35分
白沙屯媽祖進香受理報名時間：3月11日（三）至4月9日（四）
報名方式：請親自到拱天宮服務台037-792058先行索取報名表、填妥報名表後繳費領取相關進香物品完成報名手續！(可委託他人協助代理報名、不開放網路報名)
報名費用：2026年進香的基本費用為公費700元，包含由拱天宮當年指定的進香服（2026為青綠色外套）、識別帽一頂，以及進香臂章一只。若衣服發放完畢，則後續報名者的費用減200元。
其他服務：如信眾需搭乘8天隨香步行專用的遊覽車，另需支付車資2100元；其他用品車輛用進香紅布條價格100元、三角黃色車旗50元。
白沙屯拱天宮說明，「8 天步行專用遊覽車」是指在陪伴媽祖一同來回北港的前 7 天時間裡，全程跟隨的遊覽車中，能有一個專屬於您自己的座位，供您隨時乘坐、休息及放行李之用。請留意每天晚上的睡覺地點不定，可能需要另外支付旅社或香客大樓的住宿費，晚間投宿地點多由遊覽車司機決定，金額從二百元到一千元不等，依住宿品質而定，請先做好心理準備。
歌名: 白沙屯媽祖婆
詞曲: 蕭茂成 老師
主唱: 陳 葳
MV導演：駱調彬
完整歌詞
跟著媽祖的腳步 滿滿的歡喜藏心中
感恩媽祖的慈祥 賜呼厝內大小的祝福
伊攏笑笑 有如靈通 救眾生 渡世間苦
白沙屯媽祖婆 是咱一生的偎靠
白沙屯媽祖婆 陪咱面對風甲雨
媽祖慈悲溫暖甲咱守護
媽祖神恩照光人生的路
跟著媽祖的腳步 滿滿的歡喜藏心中
感恩媽祖的慈祥 賜呼厝內大小的祝福
伊攏笑笑 有如靈通 救眾生 渡世間苦
白沙屯媽祖婆 是咱一生的偎靠
白沙屯媽祖婆 陪咱面對風甲雨
媽祖慈悲溫暖甲咱守護
媽祖神恩照光人生的路
白沙屯媽祖婆 是咱一生的偎靠
白沙屯媽祖婆 陪咱面對風甲雨
媽祖慈悲溫暖甲咱守護
媽祖神恩照光人生的路
白沙屯媽祖網路電視台：點此
白沙屯拱天宮臉書：點此
白沙屯媽祖北港進香常見問題！為何叫「粉紅超跑」？沒報名能跟嗎？三大QA一次解惑
第一問：白沙屯媽祖為何被稱作粉紅超跑
答：白沙屯媽祖鑾轎外觀為粉紅色，又因為常常路線飄忽不定，有時狂奔有時又沉穩，因此被信眾封上「粉紅超跑」之名號。
第二問：沒有報名也可以跟著走嗎？
答：白沙屯媽祖北港進香無需報名也可以跟著走，報名只是會有進香外套與進香臂章，但每一年都有超過30萬信眾搶著報名，到最後外套數量都會不夠發。
第三問：進香期間可以吃肉嗎？
答：按照習俗，信眾在出發前、起駕出發通常習慣茹素，起駕時路邊發放的食物也都會是素食，而回程則沒有硬性規定，信眾可依照個人的發願或習慣來決定飲食內容，心誠則靈。
資料來源：白沙屯媽祖婆網站