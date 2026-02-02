我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lily被網友目擊在澳洲約會。（圖／翻攝自微博）

小S（徐熙娣）二女兒Lily（許韶恩）近日在澳洲被網友巧遇，身旁出現一名高挑帥氣男子，兩人穿著情侶裝、情侶鞋互動親密，被猜測兩人正在熱戀中，因為Lily去年底正式滿18歲，加上亮麗的外型，因此私生活話題成為眾人討論焦點。微博有網友在澳洲墨爾本街頭目擊Lily和一名高挑、帥氣的男性同行，兩人並肩散步、談笑風生，Lily全程笑容燦爛，值得一提的是，兩人當天不約而同選穿白色系穿搭，腳上的球鞋疑似為同款，宛如情侶裝般的巧合細節；再加上Lily去年年底迎接18歲生日時，曾於社群分享一張高壯男子投籃的背影照，如今又被目擊在澳洲同遊，時間點相隔僅約一個月，也讓外界猜測兩人已經發展了一段時間。事實上，Lily過去對於感情話題一向低調，針對生日照中出現的「籃球男」，經紀人當時僅簡短回應「不回應」；Lily本人則曾表示，現階段希望把重心放在學業上，目標是考上理想大學，同時完成鋼琴相關考級，並未正面談及感情狀態。在家庭教育方面，小S對女兒的態度始終開放，她曾多次強調，孩子成年後就應該學會為自己的人生負責，不會過度干涉感情選擇，只希望女兒能「健康做自己」、平安快樂就好，這樣的教育理念，讓不少網友認為這是Lily能夠展現自信與獨立氣質的關鍵。除了感情動態備受關注，Lily的未來規劃同樣受到矚目，她已決定前往澳洲就讀大學，選擇自己熱愛的藝術相關科系深造，為人生下一階段鋪路，近年她也展現不俗的藝術天分，曾舉辦個人畫展，展現只屬於自己的風格與定位。