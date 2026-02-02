G.E.M.鄧紫棋將在4月10日、11日、12日在台北大巨蛋舉行《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》，《NOWNEWS今日新聞》整理出售票資訊、平台以及演唱會相關資訊，方便粉絲快速掌握重點。一共7種票價，分別為NT$6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680，持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，全面開賣則於2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣，座位圖與場內打卡點分布也一次公開。

以下為本文重點：
2026鄧紫棋大巨蛋演唱會時間地點
2026鄧紫棋大巨蛋演唱會座位圖、7種票價
2026鄧紫棋大巨蛋演唱會購票時間、方法、平台
2026鄧紫棋大巨蛋演唱會資訊

活動時間：4月10日～12日（五、六、日）19：30
活動地點：台北大巨蛋（110臺北市信義區忠孝東路四段515號，捷運可搭至國父紀念館站）
 

▲鄧紫棋巡迴演唱會台北站座位圖。（圖／翻攝自臉書Live Nation Taiwan 理想國）
一般票價：6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680元。

身障優惠票價：2940／2440／1940／1440元。

拓元系統服務費：每張200元。

Klook系統手續費：每張200元。

購買規則

每個帳號每個場次限購4張門票（每張訂單只能結算一個場次，例：不能同時購買2張 10號演出 ＋ 2張 12號演出）。本場演出之門票，不論以套餐形式或單獨購買，其數量均合併計算。

小童入場規則

兒童不論大小需憑票入場，一人一票入場。

視線遮蔽區域清單

根據主辦單位 Live Nation Taiwan 的售票資訊，下列區域可能因靠近舞台兩側、舞台設計或硬體設備遮擋，導致無法觀看完整主舞台及螢幕：

  • B1 層： 001、006、102、103、112、113、114、123、124

  • L2 層： 202、203、223、224

小建議

大巨蛋場館較大，若在意聲場與觀看完整度，建議優先選擇視野正對舞台的 B1 或 L2 中間區域（如 117-119 區附近），避開上述邊緣區域。 

▲鄧紫棋4月10日起將在台北大巨蛋連唱3天，門票於2月6日開賣。（圖／Live Nation Taiwan提供）
持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，全面開賣則於2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

永豐貴賓禮遇優先購

SinoPac VIP Privilege Priority Purchase

2026/2/6 9AM~11AM

➤永豐貴賓尊榮優先購

SinoPac VIP Prestige Priority Purchase

2026/2/6 12PM~2PM

➤永豐信用卡友優先購

SinoPac Credit Cardholder Priority Purchase

2026/2/6 3PM~5PM

拓元售票系統Trip. comKlook全面開賣

General Sale

2026/2/7 11AM

▲鄧紫棋世界巡迴演唱會2.0台北站4月登場，永豐銀行信用卡友享優說購票權權。（圖／翻攝自理想國官網）
活動名稱：G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站

時間：2026/4/10（五）～4/12（日）19:30

地點：台北大巨蛋

相關資訊：Live Nation Taiwan理想國官網Live Nation Taiwan理想國Facebook

