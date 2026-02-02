G.E.M.鄧紫棋將在4月10日、11日、12日在台北大巨蛋舉行《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》，《NOWNEWS今日新聞》整理出售票資訊、平台以及演唱會相關資訊，方便粉絲快速掌握重點。一共7種票價，分別為NT$6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680，持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，全面開賣則於2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣，座位圖與場內打卡點分布也一次公開。
2026鄧紫棋大巨蛋演唱會時間地點
活動時間：4月10日～12日（五、六、日）19：30
活動地點：台北大巨蛋（110臺北市信義區忠孝東路四段515號，捷運可搭至國父紀念館站）
2026鄧紫棋大巨蛋演唱會座位圖、7種票價
一般票價：6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680元。
身障優惠票價：2940／2440／1940／1440元。
拓元系統服務費：每張200元。
Klook系統手續費：每張200元。
購買規則
每個帳號每個場次限購4張門票（每張訂單只能結算一個場次，例：不能同時購買2張 10號演出 ＋ 2張 12號演出）。本場演出之門票，不論以套餐形式或單獨購買，其數量均合併計算。
小童入場規則
兒童不論大小需憑票入場，一人一票入場。
視線遮蔽區域清單
根據主辦單位 Live Nation Taiwan 的售票資訊，下列區域可能因靠近舞台兩側、舞台設計或硬體設備遮擋，導致無法觀看完整主舞台及螢幕：
大巨蛋場館較大，若在意聲場與觀看完整度，建議優先選擇視野正對舞台的 B1 或 L2 中間區域（如 117-119 區附近），避開上述邊緣區域。
2026鄧紫棋大巨蛋演唱會購票時間、方法、平台
持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，全面開賣則於2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。
➤永豐貴賓禮遇優先購
SinoPac VIP Privilege Priority Purchase
2026/2/6 9AM~11AM
➤永豐貴賓尊榮優先購
SinoPac VIP Prestige Priority Purchase
2026/2/6 12PM~2PM
➤永豐信用卡友優先購
SinoPac Credit Cardholder Priority Purchase
2026/2/6 3PM~5PM
➤ 拓元售票系統、Trip. com、Klook全面開賣
General Sale
2026/2/7 11AM
2026鄧紫棋大巨蛋演唱會資訊
活動名稱：G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站
時間：2026/4/10（五）～4/12（日）19:30
地點：台北大巨蛋
相關資訊：Live Nation Taiwan理想國官網、Live Nation Taiwan理想國Facebook
