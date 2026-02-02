我是廣告 請繼續往下閱讀

輸賴瑞隆！柯志恩回應了

年底將舉行地方首長大選，高雄市長將由民進黨立委賴瑞隆，對決國民黨立委柯志恩，選情引外界關注。《新頭殼》今（2）日公布最新民調，賴瑞隆民調短短一個月縮水近20%，「唯一能止損的方式可能是要再出來哭一次，喊一次爸爸對不起。」該民調詢問「年底高雄市長選舉，在民進黨的賴瑞隆、國民黨的柯志恩這2個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長？」結果顯示，賴瑞隆支持度達43.9%，高於柯志恩的32.3%，雙方差距11.6個百分點。無明確意見者則佔23.8%，其中，70歲以上、國中以下、專科學歷者較支持賴瑞隆。對此，政客爽今日在臉書發文直呼，「今天這份高雄市長民調，對於青鳥來說很嗨，對於賴瑞隆來說卻是『黑色星期一，天地同悲』」，因為民進黨13日請「山水民調」做的初選民調中，賴瑞隆贏柯志恩高達30%。政客爽指出，但在今天由媒體新頭殼委託「山水民調」做的高雄市長民調，賴瑞隆卻只贏柯志恩11%，「也就是說這份親綠民調，賴瑞隆民調短短一個月縮水近20%，唯一能止損的方式可能是要再出來哭一次，喊一次爸爸對不起。」柯志恩表示，從過去到現在，針對所有的民調結果均表示尊重，未來勢必有不同的民調公司做出不同的民調，也會同樣尊重，不過這次委託山水民調所發布的結果，倒覺得出現一個有趣的事情，因為在1月13日民進黨初選的時候，也採用山水的民調，那個時候賴委員贏過柯志恩30多個百分點，怎麼兩個禮拜只剩下11%？這半個月以來為什麼賴委員調摔那麼多？是他發生什麼事情呢？還是民調不太可信？這點倒是值得候選人來做觀察。本次民調由《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月29日至1月30日，針對20歲以上高雄市民進行CATI電話訪問，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點，並依人口結構進行加權。