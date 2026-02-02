我是廣告 請繼續往下閱讀

中鋼今召開2026年3月月盤盤價會議，會中指出國際景氣與鋼市氛圍正同步轉暖，終端需求逐步釋出、下游供應鏈也出現回補庫存動能，同時，上游原料價格走高推升煉鋼成本。中鋼因此拍板，3月月盤鋼品採取全面調漲策略，盼順應國際行情回升走勢，也反映成本上行壓力。中鋼分析總體環境時表示，全球經濟展現韌性，製造業需求端有回穩跡象，有利補庫存循環啟動；在貨幣環境方面，聯準會持續朝降息週期邁進，美元回落也帶動國際大宗商品價格偏多。區域景氣上，美國經濟維持穩健，歐洲復甦步調持續；中國推動大規模「以舊換新」政策刺激內需，國際貨幣基金（IMF）也將今年全球經濟成長率預測由3.1%上修至3.3%。台灣方面，中鋼指出民間消費量能穩步回升，加上台美關稅談判結果優於預期，出口貿易動能可望延續，整體經濟呈現溫和擴張。鋼鐵市場部分，中鋼點出原料端成本壓力仍在。鐵礦砂價格維持每公噸100至105美元區間，冶金煤行情則突破每公噸250美元，推升鋼廠生產成本。需求與行情面上，美國熱軋行情延續自去年第4季以來的漲勢，歐盟CBAM碳邊境稅新制也帶動當地鋼價回升；中國去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構改善，寶武、鞍本等鋼廠3月板材同步調漲人民幣100元、約14美元／噸。中鋼認為，亞洲鋼廠出口報價也呈現穩步上揚，國際鋼市自谷底回升的態勢已逐步確立。在此背景下，中鋼表示，全球鋼市朝正向發展，價量結構改善明顯，下游供應鏈也積極回補庫存。為反映煉鋼成本上漲、並貼近國際行情走勢，公司針對3月月盤鋼品採取全面調漲，同時也會依不同產業需求搭配多元方案，強化用鋼產業接單競爭力，與下游客戶共同把握需求復甦商機。至於本次月盤調整幅度，中鋼說明，3月月盤主要品項每公噸一律上調新台幣500元，涵蓋熱軋鋼板與鋼捲一般料、熱軋鋼捲軋延料、冷軋鋼捲一般料，以及各類鍍鋅鋼捲與電磁鋼捲等。其中，電鍍鋅鋼捲包含抗指紋與建材用途，熱浸鍍鋅鋼捲則涵蓋建材、烤漆料，以及家電、電腦與其他料，電磁鋼捲則包含中低規與高規產品，皆納入本次一致調幅範圍。