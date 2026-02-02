黃金價格自上周五(1/30)開始斷崖式崩跌，創下自1983年以來最大單日跌幅，不僅每盎司金價失守5000美元大關，周一更一度崩至4500美元以下，這股跌勢是否到此為止？或是仍將持續下去？全球各大投行及分析師看法分歧。
根據彭博報導，德意志銀行表示，儘管金價出現回檔，但其對黃金的多頭展望並未改變，仍認為金價有進一步上行、上探每盎司 6,000 美元的空間。該行維持看多的理由在於，支撐黃金的主要因素，例如各國央行的買盤仍持續存在。
在金價仍承受沉重壓力之際，試圖預測底部支撐價位點的投資人，會將央行買盤納入考量。近年來，央行購買黃金的舉動一直是推動金價上漲的重要支柱，對於負責儲備資產配置的決策官員來看，可能樂見在價格回落後繼續增持黃金。
在重要買家之中，中國人民銀行（PBOC）與波蘭尤其值得注意。就在金價拋售正式展開前幾天，波蘭才批准一項再購買 150 公噸黃金的計畫。
澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）市場分析師Dilin Wu指出，今日的拋售看起來是上週五極端波動的延伸的外溢效應，「價格走勢更多是由部位調整與風險管理所驅動，而非基本面重新定價。」
彭博指出，未來兩週內將有多位聯準會官員發表談話，市場將關注他們是否評論央行資產負債表。被提名為聯準會主席的華許（Kevin Warsh）已表態希望縮減資產負債表，市場並未將此視為利多。若其他聯準會官員開始認同他的看法，這波拋售恐怕還有進一步延伸的空間。
另一方面，包含摩根士丹利分析師威爾森（Michael Wilson）在內等人認為，華許獲提名為聯準會主席，應被視為一項有助於穩定市場的事件，特別是在貴金屬近期呈現拋物線式上漲、引發對「讓經濟過熱（run-it-hot）」策略質疑之後。他們在報告中提到，「儘管政府偏好較弱的美元，以支撐競爭力並降低貿易失衡，但近期美元走勢的速度，很可能並非理想狀態。」
前摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）貴金屬交易員、現為獨立分析師的戈特利布（Robert Gottlieb）表示，現在還沒結束，「我們必須看看是否會找到支撐。歸根究柢，貴金屬交易的擁擠程度先前實在太高了。」
隨著貴金屬承受更大壓力，銅價的跌勢也在加深。倫敦基準期貨當日跌幅已擴大至超過 5%。
然而，根據路透報導，摩根大通週日晚間仍發布對黃金價格看好的報告，預計各國央行和投資者的需求，將推動金價在年底前達到每盎司6300美元。
摩根大通在一份報告中表示，「我們仍然堅定看好黃金的中期走勢，因為在實體資產相對於紙質資產表現優異的穩健形勢下，這種清晰、結構性且持續的多元化趨勢還有進一步發展的空間。」
摩根大通目前預測 2026 年全球央行的黃金購買量將達到 800 噸，理由是儲備多元化的趨勢尚未結束，仍在持續進行中。
與此同時，在白銀方面由於缺乏央行支撐，對於走勢的看法趨向謹慎，摩根大通表示，自 12 月底以來銀價維持在每盎司 80 美元左右，支撐其持續上漲的驅動力已變得難以界定與量化，因此對白銀持較為謹慎的態度。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在金價仍承受沉重壓力之際，試圖預測底部支撐價位點的投資人，會將央行買盤納入考量。近年來，央行購買黃金的舉動一直是推動金價上漲的重要支柱，對於負責儲備資產配置的決策官員來看，可能樂見在價格回落後繼續增持黃金。
在重要買家之中，中國人民銀行（PBOC）與波蘭尤其值得注意。就在金價拋售正式展開前幾天，波蘭才批准一項再購買 150 公噸黃金的計畫。
澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）市場分析師Dilin Wu指出，今日的拋售看起來是上週五極端波動的延伸的外溢效應，「價格走勢更多是由部位調整與風險管理所驅動，而非基本面重新定價。」
彭博指出，未來兩週內將有多位聯準會官員發表談話，市場將關注他們是否評論央行資產負債表。被提名為聯準會主席的華許（Kevin Warsh）已表態希望縮減資產負債表，市場並未將此視為利多。若其他聯準會官員開始認同他的看法，這波拋售恐怕還有進一步延伸的空間。
另一方面，包含摩根士丹利分析師威爾森（Michael Wilson）在內等人認為，華許獲提名為聯準會主席，應被視為一項有助於穩定市場的事件，特別是在貴金屬近期呈現拋物線式上漲、引發對「讓經濟過熱（run-it-hot）」策略質疑之後。他們在報告中提到，「儘管政府偏好較弱的美元，以支撐競爭力並降低貿易失衡，但近期美元走勢的速度，很可能並非理想狀態。」
前摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）貴金屬交易員、現為獨立分析師的戈特利布（Robert Gottlieb）表示，現在還沒結束，「我們必須看看是否會找到支撐。歸根究柢，貴金屬交易的擁擠程度先前實在太高了。」
隨著貴金屬承受更大壓力，銅價的跌勢也在加深。倫敦基準期貨當日跌幅已擴大至超過 5%。
然而，根據路透報導，摩根大通週日晚間仍發布對黃金價格看好的報告，預計各國央行和投資者的需求，將推動金價在年底前達到每盎司6300美元。
摩根大通在一份報告中表示，「我們仍然堅定看好黃金的中期走勢，因為在實體資產相對於紙質資產表現優異的穩健形勢下，這種清晰、結構性且持續的多元化趨勢還有進一步發展的空間。」
摩根大通目前預測 2026 年全球央行的黃金購買量將達到 800 噸，理由是儲備多元化的趨勢尚未結束，仍在持續進行中。
與此同時，在白銀方面由於缺乏央行支撐，對於走勢的看法趨向謹慎，摩根大通表示，自 12 月底以來銀價維持在每盎司 80 美元左右，支撐其持續上漲的驅動力已變得難以界定與量化，因此對白銀持較為謹慎的態度。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。