前民眾黨主席柯文哲日前到市場發春聯時，遇到一名自稱是柯文哲醫學系學妹怒問，明明辛苦考上醫學系，「為什麼我買不起台北房子？」，這段影片並在網路上瘋傳，有眼尖網友發現，女子現身前，黃國昌向鏡頭外「挑了一下眉」，懷疑柯文哲是「被銃康」；對此，前民眾黨中央委員張益贍直呼，「已經不是第一次了好嗎」。有網友有網友眼尖發現，女子出現前一秒，黃國昌朝鏡頭外「使了一個眼色」，笑稱該名女子很可能是黃國昌失去立院舞台前，刻意要給阿北難看安排的一齣戲碼；針對該質疑，柯妻陳佩琪1日表示，「（假如）國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」。對於陳佩琪的回應，張益贍在臉書發文表示，黃國昌「衝康」柯文哲，已經不是第一次了，「溫馨提醒陳佩琪：去查一下菱傳媒報導『看豪宅』、『查扣保險箱』的新聞，是不是『狗仔昌集團』放給旗下配合媒體的？」據了解，當天柯文哲、黃國昌昨現身南門市場發春聯，突遇女子激動向柯文哲陳情「買不起房子」，事後，黃國昌被問到當時怎麼會閃一邊？是否被嚇到？黃回應表示，「其實不是嚇到，人家要上來陳情我當然是讓空間讓她出來陳情，政治人物遇到人家陳情的時候，難道要去把人推開或擋住嗎？」 。