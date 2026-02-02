「PS女神」短今效力中信兄弟啦啦隊近10年，集身高173公分，34E、25、35極致三圍於一身的她，有「中職啦啦隊小巨人」封號。短今今（2）日分享一組棚拍照，穿上下都挖洞的洋裝大秀魔鬼身材，個性愛耍寶的短今打趣地說，今天是成熟的女人，不當諧星。
今天下午，短今在粉專釋出一系列福利照，只見她一頭奶茶色長捲髮落肩，穿一件白色蕾絲滾邊的小可愛式連身洋裝，除了胸前大V剪裁又開一個小洞，讓傲人上圍、深邃事業線見客，腰間兩側也裸露，下半身則是開高衩設計，修長玉腿忽隱忽現，十分撩人。
短今在配文寫下：「今天來個成熟不諧的星。」貼文一發布，湧入大批網友留言：「兄弟齊心」、「每張都有放大看的自己承認」、「夢幻仙女」、「OMG」、「辣味短今最對味」、「再不發這系列我還以為短今真的要轉諧星了」、「我不知道該看哪裡！」
似《大長今》李英愛得此藝名 短今愛上棒球報名啦啦隊
本名胡馨儀的短今，因神似韓劇《大長今》的李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，舞蹈功力深厚，2016年2月加入PS女孩，擔任過隊長一職。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭，個性人來瘋的她，受到粉絲喜愛，人氣越來越旺。
曾經被嘲諷像女子摔角選手 網友以市場區隔力挺短今
骨架較大的短今，身材多次被酸民做文章，曾經遭譏笑是「女子摔角選手」，她因此分享小故事，指出某次結束節目錄影後，一位男來賓看著她說：「短今，妳真的是我看過啦啦隊裡面，身材最好的！又不會過瘦！」此話讓短今感到相當窩心，直呼被稱讚真的好開心。
不少網友也幫短今回擊酸言酸語，「本人真的身型高大勻稱，完全是女人的目標」、「這身材真的沒話說」、「看不出來壯在哪」、「妳最美的地方除了外表還有善良唷」、「紙片人已經不流行了」、「市場區隔」、「嫌妳大隻的，只能說他們不懂欣賞！」
資料來源：短今s ᴀ ᴍ ᴍ ɪ ᴇ IG
