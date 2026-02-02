2026年開春首月六都買賣移轉棟數揭曉，根據六都地政局統計，台北為2128棟，月減8.7%，年增32.7%；新北4033棟，月減13.8%，年增40.9%；桃園3559棟，月減6.1%，年增27.6%；台中3509棟，月減11.2%，年增8.0%；台南2041棟，月減1.4%，年增47.9%；高雄2967棟，月減3.3%，年增26.7%；總計六都18237棟，月減8.3%，年增28.2%。
六都買賣移轉年增正成長 房市仍未脫離盤整
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年首月六都買賣移轉的年增率皆為正成長，主要是因為去年同期逢春節長假，交屋過戶的行政作業有所延遲，也使今年1月在比較基期低的情況下，年增率表現亮眼；但觀察月增率，各都均較去年12月下滑，顯示整體房市買氣仍未脫盤整格局，市場距離穩定回溫還有一段路要走。
觀察各都表現，台南市月減1.4%，年增47.9%，皆為六都最佳！主要是歸仁、安平與去年同期相比，分別大增278棟、189棟，成為台南市買賣移轉的中流砥柱。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，歸仁的年增率超過700%，是因去年底以來，推案量大的高鐵站區陸續有新案交屋，加上高鐵站區的三井Outlet即將於迎來二期商場的開幕，使當地房市更具話題性，交易情形也相對穩定。
農曆年後市場才能恢復 重心回歸三大基本面
中信房屋研展室副理莊思敏指出，今年農曆新年落在2月中旬，不少買方為了趕在春節前完成交屋與搬遷，多選擇提前在去年12月簽約，在進入1月後，看屋節奏相對放緩，交易量自然隨之縮減，預計須待農曆年結束、市場作息恢復常態後，買氣才有望逐步回溫。
展望2026年，莊思敏表示，由於現階段房市政策尚未出現鬆綁跡象，加上全球政經局勢詭譎多變，導致買方心態仍偏向理性觀望，短期內交易量恐難有明顯突破。目前的成交主力仍以剛性需求的首購與換屋族為主，市場重心將回歸「地段、產品、價格」三大基本面，在當前的盤整格局下，買賣雙方的價格認知，將是決定市場交易量能否穩定回升的關鍵。
台南、新北受惠新建案交屋 數據表現亮眼
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，1月六都買氣與上月相比全數下滑，主因是去年12月為傳統房市旺季，建商趕在年底前交屋，墊高去年底移轉棟數基期，1月交屋量稍歇，加上打房政策持續發酵，自住客持續觀望，導致交易量能下滑。他補充，台南近期受惠於南科周邊熱區如永康、歸仁區，持續有新建案交屋挹注，支撐基本盤；新北市則因板橋、三重區等第一環行政區重劃區進入交屋高峰期，數據表現相對亮眼。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，1月買氣雖說年增率數據漂亮，惟央行第七波信用管制措施未見鬆綁，房貸水位緊繃問題依舊難解，加上經濟景氣變數仍多，目前交易量多來自於剛性需求與預售屋交屋支撐；2026年隨著2月進入農曆春節與228和平紀念日等長假，工作天數減少，預估下月移轉棟數將面臨大幅修正，而真正考驗將在第一季末至第二季登場，若價格未見明顯修正，或政府打房未見鬆綁，買氣恐難成長，房市預估仍將處於「量縮價盤」格局。
資料來源：地政局、台灣房屋集團、中信房屋、大家房屋、住商不動產
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年首月六都買賣移轉的年增率皆為正成長，主要是因為去年同期逢春節長假，交屋過戶的行政作業有所延遲，也使今年1月在比較基期低的情況下，年增率表現亮眼；但觀察月增率，各都均較去年12月下滑，顯示整體房市買氣仍未脫盤整格局，市場距離穩定回溫還有一段路要走。
觀察各都表現，台南市月減1.4%，年增47.9%，皆為六都最佳！主要是歸仁、安平與去年同期相比，分別大增278棟、189棟，成為台南市買賣移轉的中流砥柱。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，歸仁的年增率超過700%，是因去年底以來，推案量大的高鐵站區陸續有新案交屋，加上高鐵站區的三井Outlet即將於迎來二期商場的開幕，使當地房市更具話題性，交易情形也相對穩定。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，今年農曆新年落在2月中旬，不少買方為了趕在春節前完成交屋與搬遷，多選擇提前在去年12月簽約，在進入1月後，看屋節奏相對放緩，交易量自然隨之縮減，預計須待農曆年結束、市場作息恢復常態後，買氣才有望逐步回溫。
展望2026年，莊思敏表示，由於現階段房市政策尚未出現鬆綁跡象，加上全球政經局勢詭譎多變，導致買方心態仍偏向理性觀望，短期內交易量恐難有明顯突破。目前的成交主力仍以剛性需求的首購與換屋族為主，市場重心將回歸「地段、產品、價格」三大基本面，在當前的盤整格局下，買賣雙方的價格認知，將是決定市場交易量能否穩定回升的關鍵。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，1月六都買氣與上月相比全數下滑，主因是去年12月為傳統房市旺季，建商趕在年底前交屋，墊高去年底移轉棟數基期，1月交屋量稍歇，加上打房政策持續發酵，自住客持續觀望，導致交易量能下滑。他補充，台南近期受惠於南科周邊熱區如永康、歸仁區，持續有新建案交屋挹注，支撐基本盤；新北市則因板橋、三重區等第一環行政區重劃區進入交屋高峰期，數據表現相對亮眼。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，1月買氣雖說年增率數據漂亮，惟央行第七波信用管制措施未見鬆綁，房貸水位緊繃問題依舊難解，加上經濟景氣變數仍多，目前交易量多來自於剛性需求與預售屋交屋支撐；2026年隨著2月進入農曆春節與228和平紀念日等長假，工作天數減少，預估下月移轉棟數將面臨大幅修正，而真正考驗將在第一季末至第二季登場，若價格未見明顯修正，或政府打房未見鬆綁，買氣恐難成長，房市預估仍將處於「量縮價盤」格局。
資料來源：地政局、台灣房屋集團、中信房屋、大家房屋、住商不動產