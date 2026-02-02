我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊總經理凱許曼（Brian Cashman）近日接受MLB Network Radio訪問，首度公開談論球隊與明星外野手柯迪·貝林傑（Cody Bellinger）達成的重磅續約協議，簽下5年總價1.625億美元（約合新台幣51.5億元）。凱許曼強調，貝林傑打擊和守備的全能性，與對紐約環境巨大壓力的適應力，是洋基重返世界大賽核心藍圖中不可或缺的一環。根據ESPN報導，洋基隊與貝林傑達成了一份為期5年、總價值1.625億美元的合約。合約內容包括2000萬美元的簽約金、全數不可交易條款，以及在合約第二與第三年後的逃脫權（opt-outs）。凱許曼在訪談中以「瑞士刀」來形容貝林傑的防守價值：「他在防守端能以高於聯盟平均的水準勝任左外野、中外野及一壘。這給了總教練布恩（Aaron Boone）極大的調度靈活性，特別是當賽季中出現不可預見的傷兵狀況時，他能覆蓋多個位置。」除了防守，凱許曼也看中貝林傑對打線的戰略意義。洋基打線長期存在三振率偏高的問題，而貝林傑屬於「接觸導向」且具備長打力的打者，這能有效保護陣中巨星賈吉（Aaron Judge）。凱許曼指出：「他在面對左右投時表現均衡，不會被輕易限制。更重要的是，他展現了在紐約打球所需的抗壓性，這並非每個人都能做到的。」貝林傑於1月28日面對媒體時也分享了留隊心聲：「去年我感到賓至如歸，這支球隊有著非常好的贏球文化。我了解自己在場上的天賦與多樣性，我享受以不同方式幫助球隊贏球的感覺，並期待未來能持續做出貢獻。」前大聯盟總經理、現任SNY分析師杜奎特（Jim Duquette）高度評價這筆簽約。數據顯示，貝林傑上季在洋基球場的攻擊指數（OPS）高達.909，整季繳出.272打擊率、29轟、98分打點與89分得分的亮眼數據。杜奎特認為，從總經理會議首日開始，凱許曼就將貝林傑列為休賽季的首要目標（Priority No. 1），如今順利留人，對洋基打線的左右平衡極具關鍵作用。