民眾黨中配李貞秀遞補擔任不分區立委，依照我國法律單擔任立委必須單一國籍，引發爭議，對此民眾黨痛批民進黨歧視，立委王定宇今（2）日表示，過去藍委李慶安因雙重國籍受法律訴追，民眾黨認為中國籍新移民不用放棄原生國籍，就想擔任立委，這才是歧視台灣和其他國籍的人，「落地生根，那就遵守我們國家的法律，很難嗎？」對於民眾黨批評民進黨歧視，王定宇表示，原生中華民國台灣公民如果要擔任立法委員，必須單一國籍，不得擁有雙重國籍，以前國民黨立委李慶安還因此受法律訴追。而新住民要擔任立委，不論是來自美國、馬來西亞、越南、日本，都必須放棄原生國籍，只能單一中華民國國籍。王定宇說，民眾黨認為中國籍新移民不用放棄原生國籍，就想擔任立法委員，這才是歧視台灣和其他國籍的人，依據《中華人民共和國國家情報法》規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密」，如果中國籍人士沒有放棄中國籍，擔任立法委員，到底效忠哪一國？中共依據中國法律，要求中國籍人士進行情報（共諜）工作，難道不是中華民國的國安問題，「落地生根，那就遵守我們國家的法律，很難嗎？」