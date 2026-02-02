我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市萬華區萬大路上的一間台北漁產公司，前天（31日）傍晚驚傳一起駭人聽聞的奪命工安意外。一名年僅17歲的謝姓女員工，在進行保麗龍機台更換膠帶作業時，機台不明原因突然運作，導致謝女閃避不及，當場遭機具捲入夾困。警消獲報後火速趕抵現場救援，無奈將人救出時，謝女已因傷勢過重，血肉模糊明顯死亡，未送醫搶救。據了解，謝女為漁產公司的外包廠商員工，事發當天上午曾因身體不適請假就醫，廠商老闆雖囑咐她返家休息，但謝女下午仍堅持返回工作崗位，怎料，竟發生遭到機器捲入的憾事。檢察官昨（1日）下午已前往現場相驗，台北市勞檢處也已約談劉姓業者到案說明，目前全案將朝現場負責人涉及過失致死，以及是否違反職業安全衛生法規等方向偵辦。對此，台北漁產總經理施宜廷表示，事發後已立即將相關合約文件送交勞檢處備查，並先行致贈5萬元慰問金予死者家屬，協助處理後續喪葬事宜；後續將全力配合檢調及勞檢單位調查，釐清委外廠商的責任歸屬，並依法究責。