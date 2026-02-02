我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）2025年創下資產規模突破新台幣兆元大關、受益人數飛躍200萬人等重要里程碑，台灣證券交易所董事長林修銘今（2）日表示，除了台積電，0050是另一個台灣之光。0050追蹤臺灣50指數，透過市值成長反映台灣上市權值股表現，是國人市值型ETF投資首選標的。0050從2003年成立以來至2026年1月底，於突破兆元的過程中，台股上市企業的上市市值成長同步突破百兆，創造0050同期間1511%投資成果。據證交所、集保結算所資料，0050於2025年12月規模突破兆元、全年淨申購金額3,359億元、單月定期定額金額突破70億元新高；截至2026年1月底投資人數219萬。對應國內證券新增開戶數持續正成長，其中0至19歲連續第三年年增約10萬人水準，顯示新世代投資人積極參與台股投資。此外，0050於2025年調整經理費、保管費，並進行淨值分割降低投資門檻，引導投資人優先以0050市值型ETF為基礎，進而未來參與各類型ETF建立資產配置。根據投信投顧公會統計至2025年12月，國內已有72檔台股主被動式ETF、85檔跨國投資股票型主被動式ETF，合計規模4.3兆，呈現蓬勃發展。證交所、台灣指數公司、元大投信與FTSE Russell今日共同舉辦台灣「ETF新里程與普惠金融展望」記者會，董事長林修銘致辭時表示，買賣簡單、容易入手的ETF，已成為台灣民眾重要的投資工具，平均每4人就有1人參與ETF發展，在全世界相當少見。林修銘表示，台灣的ETF發展已受到國際資本市場高度矚目，政府積極開放，繼2024年底開放主動式ETF、多重資產ETF，2025年為主動式ETF元年，今年將持續推動商品多元化，包括各種主題式的產品，並且希望能有更多台灣ETF商品走向國際。元大投信董事長劉宗聖則表示，0050除了資產規模破兆，受益人數超過200萬人是重要關鍵數字，代表台灣走向「投資全民化」。