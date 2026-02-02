我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CHANEL J12腕錶，價值43萬元。（圖／記者劉松霖攝）

▲百達翡麗「金鷹」，市價300萬元。（圖／記者劉松霖攝）

▲勞力士「藍水鬼」，價值73萬元。（圖／記者劉松霖攝）

▲LV TWIST Bag，價值21萬5千元。（圖／記者劉松霖攝）

▲CHANEL WOC可攜式長夾，價值12萬元。（圖／記者劉松霖攝）

▲Gucci竹節包。（圖／記者劉松霖攝）

▲LV牛皮水桶包，市價12萬元。（圖／記者劉松霖攝）

▲CHANEL 22 bag，因外型設計而有「垃圾袋」的暱稱，市值22萬元。（圖／記者劉松霖攝）

▲LV OnTheGo托特包，價值12萬元。（圖／記者劉松霖攝）

▲YSL NIKI，價值10萬7千元。（圖／記者劉松霖攝）

調查局今日公布6件「」專案成果，總計掃蕩，犯罪金額高達元，在局本部分區展示外勤站偵辦成果，其中新北市調處的「攤位」最為搶眼，擺放多款LV、CHANEL、Gucci，3款名錶中，身價最尊貴者為價值，破案記者會彷彿精品展示會，這些扣案的不法所得來自一名7年吸金9億元的中年男子，他除了買，也沒忘了「寵妻」，讓專職家管的太太檢調掌握，45歲有證券業背景的林姓男子與兩名業務專找下手，每次只找2到3人去咖啡廳以小規模對談的模式，招攬被害人投資，並標榜即使，投資最低門檻為10萬元美金、相當於新台幣300多萬元。林姓主嫌挑選的投資者跟他有相似經歷，也以金融業為主，他深知如果提出的獲利幅度太誇張無法取信於人，因此宣稱這檔基金，特色是長期穩健，他還強調公司財務有律師事務所與會計事務所的簽證。辦案人員指出，本案即為典型的「」，最先「上車」的投資人所領報酬，來自於中後期加入者的本金，直到吸金集團無法再拉到更多被害者投入資金，挖東牆補西牆的操作斷炊便會倒台。林姓主嫌，總共「撐」了7年，不法所得9億元。檢調估計本案約，其中災情最慘重的損失新北地檢署指揮新北市調處上個月前往林姓男子的林口豪宅搜索，查扣現金250萬元、多款名錶名牌包以及3輛豪車。名錶部分，最貴的款式是，另外還有價值73萬元的勞力士「藍水鬼」、價值43萬的香奈兒J12限量錶。皮件部分則有轉鎖鍊帶包（21萬5千元）、LV牛皮水桶包（12萬）、LV OnTheGo托特包（12萬）、「垃圾袋」（22萬）、CHANEL WOC可攜式長夾（12萬）、YSL NIKI（10萬7千元）、Gucci竹節包（約10幾萬）。已扣押的車輛、精品將擇日囑託行政執行署變價拍賣，以償還被害人損失。