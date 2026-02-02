我是廣告 請繼續往下閱讀

郵差送信「黑貓每天攔截」！人貓攻防戰畫面曝光笑翻

▲法蘭基緊緊用爪子勾住信箱，對著外頭發出嘶嘶聲響，神情專注又戒備，像是在執行守門任務，阻止任何「不明物體」入侵家園。（圖／翻攝自TikTok@frankieunsupervised）

▲只要郵差一靠近信箱，法蘭基就會準時現身，幾乎天天上演攔信戲碼。（圖／翻攝自TikTok@frankieunsupervised）

美國一名郵差在固定路線投遞信件多年，原以為每天都是熟門熟路，沒想到其中一戶人家卻成了他必須高度專注的「關卡」，原因是他天天遇到一隻名叫「法蘭基（Frankie）」的黑貓攔信，讓送信過程屢屢卡關。飼主也在TikTok分享影片，拍下法蘭基用爪子勾住信箱、對郵差嘶叫的畫面，為了感謝郵差的耐心，飼主還特地留信致歉並準備點心回禮。即便如此，法蘭基仍天天守在門口，與郵差的互動成了另類日常風景。郵差史密斯（Andrew Smith）每天按表操課，卻只要來到法蘭基家門口，就得放慢動作。根據飼主在TikTok帳號「@frankieunsupervised」分享的影片，只要郵差一靠近信箱，法蘭基就會準時現身，幾乎天天上演攔信戲碼。門外監視器畫面中，史密斯試圖將信件塞進信箱，卻怎麼推都進不去，彷彿被一股無形力量擋下。切換到屋內鏡頭，真相隨之揭曉，只見法蘭基緊緊用爪子勾住信箱，對著外頭發出嘶嘶聲響，神情專注又戒備，像是在執行守門任務，阻止任何「不明物體」入侵家園。連飼主媽媽都忍不住在影片中打趣表示，「這位辛苦的郵差，真的應該被加薪」，語氣中滿是無奈又好笑。面對幾乎天天發生的「貓郵攻防戰」，飼主後來乾脆主動出擊，在門口留下一張字條，向郵差致歉，也順勢表達感謝。信中寫道：「很抱歉我們的貓法蘭基很調皮，牠很瘋狂，但是很可愛！想請問你最喜歡的餅乾口味，想好好跟你道謝。」史密斯也親筆回覆，留下自己的名字，並透露最愛的是白巧克力堅果餅乾。之後，媽媽特地準備好餅乾放在門外，感謝郵差長期以來的耐心與包容；同時也替法蘭基在門口安排了一張小椅子，讓牠能舒服地坐著，從信箱縫隙觀察外頭動靜。即便如此，法蘭基依舊每天守候郵差上門，究竟是把對方當成入侵者，還是早已視為固定互動的老朋友，恐怕只有法蘭基自己才知道。