國泰永續高股息（00878）2日公告每受益權單位預估配息金額為0.42元，若以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。針對台股後市，國泰投信分析，2月11日封關日前震盪是常態，應適度將部分資金轉向高股息ETF，而00878自2024年第三季、第四季配發0.55元後，一路縮水至2025年配發0.5元、0.47元和0.4元，但在第四季維持每股配發0.4元後，今年第一季又再度調升。資產管理業者分析，台灣投資人因有領息需求，高股息ETF始終是市場交易重心，00878具備三大優勢，才能穩坐高股息ETF受益人數第一的寶座，2025整年度受益人和規模俱增，其中基金規模從2024年底的新台幣3,763億元，截至2025年底，已增長至逾新台幣4,602億元，增加839億元。法人表示，00878第一大優勢就是規模大、人氣高，觀察2026年元月以來，每日的日均成交量都有8萬多張，為全台整體ETF的十倍之高，元月規模更是一度突破4,700億元大關，創成立以來新高。法人指出，儘管2025年高股息ETF紛紛調整配息策略，影響配息金額，但00878人氣始終保持領先，進一步從證交所每月公布的ETF定期定額戶數中發現，00878截至2025年底，維持高達27.9萬戶的忠實購買力在支撐買氣，為前20大ETF平均戶數的2倍以上。法人分析，第二大優勢就是「成份股的產業足夠均衡」，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，MSCI（明晟）是全球最具影響力的指數公司之一，所編製的指數被視為投資界的「參考標準」，為全球機構投資人如主權基金、退休基金等配置資產時最重要的參考基準。第三大特色就是00878成立時間夠久，而且一如既往，始終穩守嚴格的配息機制和策略，00878經理人江宇騰說明，投信公會分類的高股息ETF總共有22檔，其中只有6檔成立超過5年，而00878從2020年7月成立至今邁入第六個年度，累積高達21次的季配息跟填息紀錄。觀察00878股權結構，截至1月30日，擁有1-999股的人數有20萬9812人；1-40張的人數有130萬8221人；40張以上的有9萬3105人，合計股東人數有161萬1138人。