隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逼近，密爾瓦基公鹿當家球星揚尼斯「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的動向已成為全聯盟最關注的焦點。在公鹿本季戰績掙扎、阿德托昆博因傷缺陣的情況下，球團已經開始聽取報價，「希臘怪胎」的去留似乎已進入倒數計時。以下為您整理關於交易截止日你所需要知道的一切，以及阿德托昆博交易傳聞的完整時間線、潛在下家盤點及分析。
「字母哥」阿德托昆博是誰？
被球迷親切稱為「字母哥」的阿德托昆博，是當今NBA最具統治力的頂級巨星之一。出生於希臘、父母為奈及利亞裔的他，自2013年以首輪第15順位被密爾瓦基公鹿選中後，便在密爾瓦基開啟了傳奇篇章。阿德托昆博擁有6呎11吋的身高與驚人臂展，因其姓氏字母組合極其複雜，常讓播報員與球迷難以發音，進而在華語籃球圈獲得了「字母哥」的稱號；在西方媒體中，則因其勁爆的體能素質被譽為「希臘怪胎」(Greek Freak)。
在他至今的職業生涯中，阿德托昆博已累積2度奪得例行賽MVP、1座年度最佳防守球員(DPOY)，更在2021年率領公鹿(Bucks)奪下隊史睽違50年的總冠軍，並全票獲選為總冠軍賽MVP（FMVP）。他不僅是公鹿隊史最具代表性的球星，更是NBA歷史上極少數能同時在攻防兩端展現絕對宰制力的全能前鋒，其一舉一動都足以動搖全聯盟的勢力版圖。
字母哥交易傳聞完整時間線
🏀1.球隊戰績全面崩盤與競爭力喪失
公鹿在2025-26賽季的表現堪稱災難，目前戰績僅18勝28敗，滑落至東區第12名。對於正處於生涯巔峰、極度渴望勝利的字母哥而言，留在一支連附加賽門票都難以保證的球隊，無疑是在浪費他的統治力。
🏀2.「里拉德實驗」宣告失敗
原本被寄予厚望的雙人組在2025年遭遇毀滅性打擊。達米安里拉德（Damian Lillard）於2025年4月季後賽期間遭遇左腳阿基里斯腱（Achilles tendon）撕裂重傷，導致其2025-26賽季完全報銷。隨後，里拉德為了親近家人，轉投波特蘭拓荒者。失去明星搭檔且缺乏補強資產的公鹿，已無法提供爭冠實力。
🏀3.休息室氣氛惡化與化學反應蕩然無存
在1月下旬慘輸奧克拉荷馬雷霆後，雙方關係降至冰點。安戴托昆波（Antetokounmpo）在賽後採訪中罕見公開指責隊友：「我們打球不夠努力、太過自私，且完全沒有化學反應。」記者Jake Fischer指出，這場失利讓字母哥內心真正下定決心。
🏀4.面臨職業生涯下半場的轉捩點
31歲的字母哥雖然仍具MVP水準，但近年小腿、膝蓋等傷病頻率增加。考量到公鹿陣容老化且手中缺乏選秀權，球隊極難在短期內完成重建。他不願在生涯最後幾年的巔峰期陪球隊度過漫長低迷期，因此私下表態已「準備好換新家」。
字母哥傷病與合約狀況
傷病更新： 阿德托昆博自1月23日因小腿拉傷缺陣至今，歸期未定。這已是他2025-26賽季第2次受傷。公鹿在他缺陣時戰績僅3勝11敗。
合約細節： 阿德托昆博目前的合約涵蓋2025-26及2026-27賽季，並擁有2027-28賽季的球員選項。他將在2026年10月1日有資格簽下4年2.75億美元的頂薪續約。
字母哥潛在下家戰力排名與籌碼分析
潛在下家戰力排名與籌碼分析
外媒《CBS體育》（CBS Sports）針對現實層面將潛在下家進行了排名，排除了奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）等不願破壞現有重建核心的球隊。
NBA交易截止日（Trade Deadline）是聯盟每賽季球員異動的最重要節點。根據2025-26賽季的正式日程，今年的截止時間設定在美國東部時間2月5日下午3點。在這個時刻過後，聯盟30支球隊將被禁止在該賽季內進行任何涉及球員的互換交易。對於志在爭冠的球隊而言，這是季後賽前補強陣容缺陷的最後機會；而對於戰績不佳的球隊，則是透過送走即將約滿的球員來換取未來選秀權或年輕資產的關鍵時機。由於許多涉及明星球員的重磅交易（Blockbuster Trade）往往在截止日前數小時內才最終拍板，這段期間也被視為NBA球隊總管最忙碌、最具話題性的戲劇化時刻。
關於NBA交易截止日的3個重點
🏀時間限制： 2025-26賽季的截止日期為2月5日，一旦錯過，球隊只能透過簽下自由球員或被裁掉（Waiver）的球員來變更陣容。
🏀買家與賣家： 戰績領先者通常扮演「買家」追求即戰力，而重建中的球隊則是「賣家」，藉此清理薪資空間或累積選秀資產。
🏀市場效應： 截止日當天往往是全賽季交易量最大的時刻，重磅球星的去向常在此時揭曉並改變分區競爭版圖。
消息來源：CBS、 The Sporting News
我是廣告 請繼續往下閱讀
被球迷親切稱為「字母哥」的阿德托昆博，是當今NBA最具統治力的頂級巨星之一。出生於希臘、父母為奈及利亞裔的他，自2013年以首輪第15順位被密爾瓦基公鹿選中後，便在密爾瓦基開啟了傳奇篇章。阿德托昆博擁有6呎11吋的身高與驚人臂展，因其姓氏字母組合極其複雜，常讓播報員與球迷難以發音，進而在華語籃球圈獲得了「字母哥」的稱號；在西方媒體中，則因其勁爆的體能素質被譽為「希臘怪胎」(Greek Freak)。
在他至今的職業生涯中，阿德托昆博已累積2度奪得例行賽MVP、1座年度最佳防守球員(DPOY)，更在2021年率領公鹿(Bucks)奪下隊史睽違50年的總冠軍，並全票獲選為總冠軍賽MVP（FMVP）。他不僅是公鹿隊史最具代表性的球星，更是NBA歷史上極少數能同時在攻防兩端展現絕對宰制力的全能前鋒，其一舉一動都足以動搖全聯盟的勢力版圖。
- 2月1日：道格瑞佛斯（Doc Rivers）淡化傳聞，拓荒者（Trail Blazers）成潛在第三方：根據《The Athletic》報導，公鹿（Bucks）總教練道格瑞佛斯（Doc Rivers）在受訪時試圖對交易傳聞降溫。同日，消息指出波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）對字母哥表達興趣，但更可能在多方交易中扮演「促成者」角色，利用陣中朱哈勒戴（Jrue Holiday）和達米安里拉德（Damian Lillard）與字母哥的交情來運作。
- 1月31日：勇士（Warriors）除了柯瑞（Stephen Curry）全隊皆可賣：根據ESPN記者安東尼史萊特（Anthony Slater）報導，金州勇士（Golden State Warriors）球團內部已有共識，為了追求字母哥，除了當家球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）之外，名單上所有球員都是可以被交易的籌碼。
- 1月30日：76人（76ers）拒絕送出艾吉康姆（VJ Edgecombe）：記者凱爾紐貝克（Kyle Neubeck）指出，消息人士透露費城76人（Philadelphia 76ers）已完全否決將新星VJ艾吉康姆（VJ Edgecombe）放入任何交易包裹的可能性。同日，《籃球熱聞》（HoopsHype）報導，字母哥對加盟洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）有興趣。
- 1月29日：公鹿（Bucks）索要「天價」回報：記者傑克費雪（Jake Fischer）透露，公鹿（Bucks）對字母哥的報價要求極高，索求「所有的年輕球員加上所有的選秀權」。《體育報》（The Athletic）記者山姆艾米克（Sam Amick）列出邁阿密熱火（Miami Heat）、紐約尼克（New York Knicks）、勇士（Warriors）和明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）為4大主要追求者。
- 1月28日：風向轉變，字母哥「準備好換新家」：這是傳聞爆發的關鍵轉捩點。ESPN權威記者夏姆斯查拉尼亞（Shams Charania）報導，字母哥已「準備好前往新球隊」，且公鹿（Bucks）球團態度軟化，開始聆聽報價。
🏀1.球隊戰績全面崩盤與競爭力喪失
公鹿在2025-26賽季的表現堪稱災難，目前戰績僅18勝28敗，滑落至東區第12名。對於正處於生涯巔峰、極度渴望勝利的字母哥而言，留在一支連附加賽門票都難以保證的球隊，無疑是在浪費他的統治力。
🏀2.「里拉德實驗」宣告失敗
原本被寄予厚望的雙人組在2025年遭遇毀滅性打擊。達米安里拉德（Damian Lillard）於2025年4月季後賽期間遭遇左腳阿基里斯腱（Achilles tendon）撕裂重傷，導致其2025-26賽季完全報銷。隨後，里拉德為了親近家人，轉投波特蘭拓荒者。失去明星搭檔且缺乏補強資產的公鹿，已無法提供爭冠實力。
🏀3.休息室氣氛惡化與化學反應蕩然無存
在1月下旬慘輸奧克拉荷馬雷霆後，雙方關係降至冰點。安戴托昆波（Antetokounmpo）在賽後採訪中罕見公開指責隊友：「我們打球不夠努力、太過自私，且完全沒有化學反應。」記者Jake Fischer指出，這場失利讓字母哥內心真正下定決心。
🏀4.面臨職業生涯下半場的轉捩點
31歲的字母哥雖然仍具MVP水準，但近年小腿、膝蓋等傷病頻率增加。考量到公鹿陣容老化且手中缺乏選秀權，球隊極難在短期內完成重建。他不願在生涯最後幾年的巔峰期陪球隊度過漫長低迷期，因此私下表態已「準備好換新家」。
傷病更新： 阿德托昆博自1月23日因小腿拉傷缺陣至今，歸期未定。這已是他2025-26賽季第2次受傷。公鹿在他缺陣時戰績僅3勝11敗。
合約細節： 阿德托昆博目前的合約涵蓋2025-26及2026-27賽季，並擁有2027-28賽季的球員選項。他將在2026年10月1日有資格簽下4年2.75億美元的頂薪續約。
字母哥潛在下家戰力排名與籌碼分析
潛在下家戰力排名與籌碼分析
外媒《CBS體育》（CBS Sports）針對現實層面將潛在下家進行了排名，排除了奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）等不願破壞現有重建核心的球隊。
- 金州勇士（Golden State Warriors）
- 分析： 勇士（Warriors）擁有最強大的潛在包裹。他們能提供多達4枚首輪籤（2026、2028、2030、2032）及多個交換權。
- 籌碼： 庫明加（Jonathan Kuminga）是極具吸引力的年輕資產，巴特勒（Jimmy Butler）或卓雷蒙格林（Draymond Green）的合約可用於薪資配平。
- 分析： 勇士（Warriors）擁有最強大的潛在包裹。他們能提供多達4枚首輪籤（2026、2028、2030、2032）及多個交換權。
- 邁阿密熱火（Miami Heat）
- 分析： 熱火（Heat）的包裹以年輕戰力為主，由資深記者Marc Stein持續追蹤。
- 籌碼： 包括凱勒爾威爾（Kel'el Ware）、哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）以及泰勒希羅（Tyler Herro）。
- 分析： 熱火（Heat）的包裹以年輕戰力為主，由資深記者Marc Stein持續追蹤。
- 明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）
- 分析： 據傳字母哥對與安東尼艾德華茲（Anthony Edwards）聯手感興趣。
- 籌碼： 灰狼（Timberwolves）缺乏首輪籤，必須透過涉及麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的多方交易來運作。
- 分析： 據傳字母哥對與安東尼艾德華茲（Anthony Edwards）聯手感興趣。
- 紐約尼克（New York Knicks）
- 分析： 尼克（Knicks）一直是熱門地點，但為了布里吉斯（Mikal Bridges）梭哈後，選秀資產匱乏。
- 籌碼： 唐斯（Karl-Anthony Towns）的大合約是交易的主要難點。
- 分析： 尼克（Knicks）一直是熱門地點，但為了布里吉斯（Mikal Bridges）梭哈後，選秀資產匱乏。
NBA交易截止日（Trade Deadline）是聯盟每賽季球員異動的最重要節點。根據2025-26賽季的正式日程，今年的截止時間設定在美國東部時間2月5日下午3點。在這個時刻過後，聯盟30支球隊將被禁止在該賽季內進行任何涉及球員的互換交易。對於志在爭冠的球隊而言，這是季後賽前補強陣容缺陷的最後機會；而對於戰績不佳的球隊，則是透過送走即將約滿的球員來換取未來選秀權或年輕資產的關鍵時機。由於許多涉及明星球員的重磅交易（Blockbuster Trade）往往在截止日前數小時內才最終拍板，這段期間也被視為NBA球隊總管最忙碌、最具話題性的戲劇化時刻。
關於NBA交易截止日的3個重點
🏀時間限制： 2025-26賽季的截止日期為2月5日，一旦錯過，球隊只能透過簽下自由球員或被裁掉（Waiver）的球員來變更陣容。
🏀買家與賣家： 戰績領先者通常扮演「買家」追求即戰力，而重建中的球隊則是「賣家」，藉此清理薪資空間或累積選秀資產。
🏀市場效應： 截止日當天往往是全賽季交易量最大的時刻，重磅球星的去向常在此時揭曉並改變分區競爭版圖。