民眾黨新科立委李貞秀具有中國籍配偶身分，明天將到立院報到，內政部指出，李貞秀應於就職前辦理喪失中國國籍，否則應由立法院解職。不過立院高層接受《NOWNEWS今日新聞》訪問說，立法院沒有這種職權，可以要求立委解職，更何況，李貞秀明天會在大法官監誓下就職，難道內政部要說大法官監誓是假的嗎？還是明天大法官不來了？根據《國籍法》規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除立法委員由立法院；直轄市、縣（市）、直轄市山地原住民區、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部、直轄市政府、縣政府；村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職。立院高層說，過去從未有類似案例，即使是立委有案在身，根據《憲法》規定，除現行犯外，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁立委，因此過去曾有前立委邱毅因人在獄中，無法報到，在該會期行使職權，否則立法院沒有任何一條規定，可以調查立委國籍、甚至要求解職，「難道要大家來表決，李貞秀能不能當立委嗎？」該高層說，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》是特別法，層級優於《國籍法》，內政部的說法根本邏輯錯誤，如果內政部真的認定李貞秀具備雙重國籍，正確作法是由內政部發文給中選會，要求註銷當選證明，再由中選會行文給立法院，前立委李慶安案，就是由中選會認定李慶安未喪失美國籍，判定台北市議員及第4、5、6屆立法委員皆當選無效。該人士說，內政部想甩鍋給立法院，但行政機關受立法院監督，立院不可能反過來配合內政部，內政部可以試試再把難題丟給中選會，反正立法院即將行使中選會主委被提名人游盈隆的人事同意權，就看中選會會不會配合內政部表態。