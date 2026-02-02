你有發現你正處於一個「完美月份」嗎？看一下 2026 年 2 月份的行事曆、月曆，你會發現這個月份在月曆上會呈現完美排序，從第一天 2 月 1 日就恰巧是星期日，隨後 4 個星期都呈現完美對稱，下次要遇到這樣的完美月份，得要等到 2037 年囉！
2026年2月是「完美月份」！一看行事曆治好強迫症
近期在社群平台上，漸漸有網友發現，自己正在度過一個特殊的 2 月！因為本月的第一天 2 月 1 號恰巧就是週日，直接讓整個月份在月曆上呈現完美的 4 週正方形，排版極度舒適，直接治好了強迫症！
每週第一天是星期一還是星期天？人事行政總處行事曆解答了
不過也有許多人看完後開始萌生疑惑：「明明星期一才是每週的第一天啊？」事實上，根據我國人事行政總處行事曆排版就可發現，台灣每週的起始日是「週日」，鄰國日本、韓國也都是「週日」。
目前在地球上，星期起始日會因為不同國家、地區、宗教習俗而分成主要 4 種不同的制度，多數美洲國家如美國、加拿大、墨西哥習慣每週起始日定義為星期日，至於多數歐洲國家，則習慣定義星期一當作每週起始日；中東國家則因宗教習慣，將星期六視為每週起始日。
從星象與宗教部分，星期日是所有星象制和希伯來曆星期中的第一天；在猶太人和基督徒的傳統中，星期日是一個星期中的第一天。
而國際標準化組織（ISO）則於 1988 年發布 ISO 8601 國際標準，指定星期一為每週的第一天，用來作為軟體時間格式的依據。
對此，《NOWNEWS》記者也翻遍月曆，分別找出了週日派、週一派，兩種算法的下一次完美 2 月來臨年份：
星期日是第一天派：下一次完美2月份將等到 2037 年。
星期一是第一天派：下一次完美2月份就在明年 2027年。
完美2月不只治癒心靈！上班日只有14天上班族嗨翻
2026 年的 2 月份不只排版完美，就連上班日也只有一半時間！因為農曆春節連假 9 天，加上 228 和平紀念日的關係，讓 2 月上班日僅有 14 天，從實務面來看也堪稱「完美月份」，以下為 2 月連假整理：
2026 農曆春節連假
2026 年農曆春節假期自 2 月 14 日起至 2 月 22 日，共休 9 天。小年夜為 2 月 15 日（日），除夕為 2 月 16 日（一），春節假期橫跨週末與完整一週。
228 和平紀念日連假
2026 年 2 月 27 日（五）至 3 月 1 日（日），共 3 天。
看完了本篇介紹「完美 2 月」的內容後，是否讓你更加珍惜這一次的存在呢？《NOWNEWS》也預祝讀者農曆新年佳節愉快，財源滾滾來！
資料來源：行政院人事總處、Unicode CLDR
