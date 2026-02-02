中華工程（2515）指標建案「中工雲宇宙AI園區」，今（2）日遭股東質疑實價登錄有落差，目前該園區實價登錄合計僅有約2億元，但1月27日中工卻指出，已銷售20%，金額達75億元，而且相關交易也未發布快訊，加上消息傳出當日，中工股票出現鉅額成交量，引發投資人討論。對此，中工回應，待使照核發後，才會進行最終價格議價、簽訂正式買賣契約及點交付款程序，屆時才有實價登錄，中工向來恪守上市櫃公司資訊揭露規範，若有無端指控或攻擊，將採取法律行動。
相關交易已發布快訊 工程如期進行中
中工重申，「土城雲宇宙AI園區」交易案，已在民國112年10月12日發布重大訊息，明確公告與鴻海集團旗下鴻運科簽署「房屋及車位預購意向書（MOU）」，交易標的包含廠房約1萬2747坪及車位300個，總金額約新台幣75.49億元。
依照雙方簽署之MOU內容及年報揭露資訊，意向書的效力持續到完工交屋結算日為止，目前中工雲宇宙AI園區正如期進行，並預計在今年（2026年）年中至第三季分區取得使用執照。
權狀核發後才有實價登錄 不排除採取法律行動
中工表示，等到權狀核發後，雙方就會進入最終價格議價、簽訂正式買賣契約及點交付款程序。在取得執照與完成產權登記前，當然沒有「實價登錄」資訊，特定人士以目前查無實價登錄為由進行攻擊，「顯係對不動產預售交易流程之惡意曲解」。
最後中工強調，公司向來恪守上市櫃公司資訊揭露規範，該交易案進度與預期營收認列時程，均已多次對外說明清楚。對於特定股東無視客觀事實，藉題發揮、惡意散布不實資訊意圖影響股價或混淆投資大眾視聽，公司深感不解。針對此類無端指控與攻擊，公司將蒐集相關事證，不排除對惡意損害公司商譽者採取法律行動，以維護全體股東及公司之權益。
資料來源：中工
