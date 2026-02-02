台灣藏壽司今（2）日宣布，2026年2月5日起菜單價格改版！推出盤子新價格帶，30元、40元、50元、60元、80元、90元、100元，共有7種價格盤子，打破藏壽司盤子均一價40元的傳統，最便宜30元起、一樣投盤每5盤可以開抽一次扭蛋；搭配手機點餐累積消費200元抽獎一次、三種價位加碼累計又投盤，等於雙倍中獎機率變高了。《NOWNEWS今日新聞》記者整理藏壽司全新價格、最新扭蛋機率規則破解攻略。
藏壽司：新增30元起共7種價格盤子！2/5菜單改版
藏壽司表示，2月5日起正式啟動菜單大改版，「為滿足不同年齡客群，提升顧客滿意度，藏壽司啟動菜單大改版，新增30元、50元、60元、90元、100元共5段新價位壽司盤，總計17款新價位商品上市。」
並說明此次改版，主要給顧客「美味升級、多樣體驗、趣味雙倍」全新感受，業者承諾：「原有40元、80元壽司仍會是菜單最大占比」。
藏壽司扭蛋機率變高？每盤30元起、150元開抽 最新價格破解
盤子新價格相當於打破藏壽司盤子均一價40元的傳統，過去吃完壽司可將盤子投入桌邊回收口，每投5盤就能啟動扭蛋動畫，相當於至少要花40元 x 5盤 = 200元，才能有一次中獎機會。
但2月5日後，藏壽司最便宜盤子為30元一盤，變成最低只要花 30元 x 5盤 = 150元，就能獲得一次中獎機會；對比以前，便宜50元就能開抽，花一樣的錢有機會多抽幾次扭蛋。
投5盤扭蛋一次、手機點餐滿200元也抽獎一次！中獎機率變高
不只如此，台灣藏壽司全門市還將導入手機點餐，藏壽司最受歡迎的扭蛋遊戲將有加碼抽獎次數！新價格為60元、80元、90元的商品，不只能參加手機累積消費200元抽獎、還加碼投盤一次，相當於「扭蛋遊戲雙倍玩」。
提醒大家，通過手機點餐之商品，全改為一個盤子出餐。30元、40元、50元商品雖無法參與手機累積消費門檻，但可以投盤；而100元商品雖無法投盤，但可以參與手機累積消費門檻。
藏壽司迴轉台上只供應40元、80元商品！結帳計價方式出爐
藏壽司回覆《NOWNEWS今日新聞》，2月5日起，不只菜單改版、新價格盤子上路，店內迴轉台上，將只會供應40元、80元兩種價格的商品。
而結帳計價方式，除了按下平板上的「結帳」鍵，等候店員至桌邊結帳；還將合併手機點餐系統之金額。
大家可參考藏壽司最新價格盤子扭蛋機率攻略圖表，研究雙倍中獎扭蛋機率吃法，祝大家以後中獎連連，扭蛋拿不完。
資料來源：藏壽司
大家可參考藏壽司最新價格盤子扭蛋機率攻略圖表，研究雙倍中獎扭蛋機率吃法，祝大家以後中獎連連，扭蛋拿不完。
