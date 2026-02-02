我是廣告 請繼續往下閱讀

境外汙染物預計傍晚移入 環境部：南部橘色提醒持續至週五

根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，環境部表示，中國山東至上海一帶昨（1）日出現明顯霾害，研判今（2）日隨大陸冷氣團南下，境外污染物預計於傍晚移入影響我國空氣品質，移入污染濃度偏高，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級；南部地區預估橘色提醒等級將持續至週五。環境部說明，中部以北預計於明（3）日午後境外污染趨緩，南部地區則因境外污染物往南傳輸，且位於下風處、風速較弱，橘色提醒可能持續至本週五，請民眾外出時留意空氣品質變化。環境部表示，中國上海至山東一帶1日PM2.5小時濃度約70至180微克／立方公尺，污染物持續累積。隨大陸冷氣團2日南下，境外污染物預計傍晚起移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達30至50微克／立方公尺，此次移入污染濃度偏高，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。環境部說，境外污染物隨東北風往南移動，預計3日午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處且風速弱，加上中午以前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積等，預估橘色提醒等級將持續至週五，待7日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。