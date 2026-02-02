日本沖繩是許多台灣民眾熱愛的旅遊景點，沖繩縣那霸警察署近日逮捕1名男子，涉嫌在那霸市牧志知名的國際通，觸摸1名台灣女高中生遊客的臀部。
根據沖繩時報報導，那霸警察署表示，1月31日，一名年齡為39歲居住於沖繩市的上班族男子，涉嫌在那霸市牧志的國際通上，觸摸一名來沖繩旅遊的台灣籍女高中生臀部，被依違反《迷惑行為防止條例》罪名現行犯逮捕，
警方指出，該名男子涉嫌於31日晚間10時左右，在國際通街道上隔著衣服用手觸摸女高中生的臀部。當時與女高中生一同來到沖繩旅遊的家人請附近商家的員工幫忙撥打110報案。警方隨後在附近發現該名男子並將其逮捕，但未透露男子是否認罪。
根據沖繩縣《迷惑行為防止條例》第三條，主要規範所謂的「猥褻」和「偷窺」行為，第一款規定，任何引起性不適或尷尬的接觸，無論是隔著衣物還是直接接觸他人身體，都是被禁止的，都在所謂的「猥褻行為」範疇
我是廣告 請繼續往下閱讀
警方指出，該名男子涉嫌於31日晚間10時左右，在國際通街道上隔著衣服用手觸摸女高中生的臀部。當時與女高中生一同來到沖繩旅遊的家人請附近商家的員工幫忙撥打110報案。警方隨後在附近發現該名男子並將其逮捕，但未透露男子是否認罪。
根據沖繩縣《迷惑行為防止條例》第三條，主要規範所謂的「猥褻」和「偷窺」行為，第一款規定，任何引起性不適或尷尬的接觸，無論是隔著衣物還是直接接觸他人身體，都是被禁止的，都在所謂的「猥褻行為」範疇