《美麗島電子報》今（2）日公布最新1月國政民調，總統賴清德的「信任度」與「施政滿意度」雙雙走揚，信任度更再度超越不信任，形成「黃金交叉」，達到大罷免前46%信任度與滿意度。對此綠委林俊憲認分析2點因素堆疊，分別是關稅談判讓產業界安心，此外是藍白卡美對台軍售激起民怨，民眾對於在野不滿投射到賴清德支持度上。對於賴清德信任度與施政滿意度重回大罷免前新高，對此林俊憲分析，首先當然是與關稅談判有關係，尤其產業界懸著一顆心，總算可以定下來，加上在野黨不斷製造噪音，加上錯假訊息，讓產業人心惶惶，現在關稅談判結果出爐，比主要競爭對手國家的關稅還要更好，這讓總統團隊得到更多信任感，對於信任度提升絕對有幫忙。其次是美對台軍售，林俊憲說，這說明美國對台灣強力的支持，為了提升台灣國防力量，願意賣給台灣先進防衛武器。但是在野黨去卡國防預算，認為這點激起民怨，若民眾對於在野不滿，也會投射到總統身上，研判是上述因素堆疊結果。