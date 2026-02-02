等待味全龍球團宣布了！

至於對於休賽季如何跟金娜妍討論轉隊的過程，對方表示會再說明，截稿前尚未獲得回應。

▲韓職新賽季，金娜妍轉戰NC恐龍。（圖／讀者提供）

續留味全龍 台韓兩地照常應援

不過Dragon Beauties成員的最終名單與人事異動，仍有待球團後續正式公告

▲金娜妍出現在NC恐龍官網。（圖／NC恐龍官網）

韓華鷹真的有禁跳令？金娜妍轉戰NC引熱議

原NC恐龍啦啦隊女神廉世彬、金佳垠已經不在NC恐龍應援名單中

韓職NC恐龍近日於官方網站公布2026新賽季啦啦隊名單，其中一個名字立刻引起粉絲高度關注，韓華鷹前當家女神、同時也是味全龍小龍女成員的金娜妍赫然名列其中，消息曝光後，不少球迷第一時間湧入社群討論，直呼：「真的轉隊了！」也讓日前吵得沸沸揚揚的KBO韓職禁止女孩2地應援的傳聞，再度引發討論。至於金娜妍是否續留小龍女，《NOWNEWS今日新聞》記者詢問金娜妍經紀人，對方表示：「針對外界關心她是否會因此告別台灣市場，金娜妍經紀人也向記者表示，金娜妍的代言、活動將維持台、韓2地同步進行，這也等於正式替粉絲吃下定心丸，證實轉戰NC恐龍並不影響她在台灣的發展，反而是在現有基礎上，找到更適合自己的平衡點。事實上，金娜妍在上週電玩展還身穿味全龍啦啦隊服現身活動現場，本週末也將以小龍女身分出席在彰化永靖成美文化園區的《小龍女新春見面會》，即便味全龍尚未公布啦啦隊全員名單，但此舉也可以視作權喜原、金娜妍續留小龍女的訊號，而日前在社群上傳得沸沸揚揚的「KBO禁跳令」也再度被拿出來熱烈討論，由於當時傳出組織啦啦隊會議的，正是金娜妍過去所屬的韓華鷹，如今金娜妍轉戰NC恐龍，即便KBO出面表示沒有所謂「禁跳令」，但仍舊不少人再度對於這個禁令的存疑感到質疑。近年隨著台灣職棒市場對韓籍啦啦隊需求大增，不少女孩選擇台、韓2地往返應援，但部分韓職球團對此態度保守，傳出對行程、曝光與合約有所顧慮，金娜妍此時轉隊，或許也是想在2地應援以及球團政策之間找到平衡。值得一提的是，，2人目前效力於台灣職業排球臺中連莊啦啦隊小魔女，讓不少粉絲及網友都十分期待：「難道2人要All in台灣了嗎？」