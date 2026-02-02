我是廣告 請繼續往下閱讀

《美麗島電子報》今（2）日公布最新1月國政民調，總統賴清德的信任度回升至46.9％，正式超越不信任度43.3％，出現久違的「黃金交叉」，這也是賴清德自去年7月以來，信任度再度高於不信任。對此，前立委郭正亮直言，這波回升不只和民進黨操作奏效有關，更直接暴露國民黨的致命傷，不知道「以誰講話為主」，也不知道「要怎麼得分」。郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，民進黨之所以能拉回民調，關鍵在於「主調清楚」，對外宣傳幾乎只圍繞「抗中保台」與「台美關稅談判大成功」，其他爭議議題一概避談，成功集中火力；反觀國民黨，郭直批，最大的問題是「沒有一個對外發言的主角」，整體論述四分五裂。郭正亮指出，當前國際社會其實瀰漫反美、反川普的情緒，這本來是藍營可以操作、替自己加分的空間，但國民黨卻完全不碰，甚至連兩岸交流也不敢正面辯護，導致輿論戰全面失分。他提到，民進黨成功搭上股市創高、美國關稅下調5％的順風車，形塑「經濟穩、外交順」的氛圍。郭正亮續指，國民黨雖然口頭上批評談判「談得很糟」，卻給人一種「未全力投入主張」的感覺，後續文宣更是草草收場。他更點名，「投資美國16兆」原本是國民黨可以大作文章、重擊政府的關鍵議題，結果卻完全沒有發揮效果，凸顯藍營在議題設定與宣傳操作上的不擅長。