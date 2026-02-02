2026台北國際電玩展（TGS）1日在南港展覽館謝幕，SialiaGames 今年以「智謀佈局·真戰智勇」為主題打造的雙古城沉浸式展區，自開展以來便以強大的視覺張力與硬核策略互動，成為展覽攤位的焦點，除了豐富的試玩與闖關活動外，明星玩家孫協志驚喜現身探班站臺，更讓現場氣氛熱度破表。

把三國、戰國帶進展場　SialiaGames攤位超吸睛

本次SialiaGames攤位設計充滿濃厚的三國、日本戰國古風，並將遊戲精髓實體化，包括「軍略挑戰．制敵之法」華容道解陣、「築境巧思．闖關之道」七巧板築城活動等，吸引大批策略迷排隊燒腦挑戰，模擬排兵佈陣、決戰千里的沉浸感。

SialiaGames展位中最具「歷史厚度」的一隅，則是專為回饋老玩家設立的「珍藏藝廊」。現場首度公開展示《三國志·戰略版》5週年紀念周邊與多款遊戲具紀念意義的經典藏品，引領玩家重溫共同走過的5年策略歲月。

▲本次SialiaGames電玩展攤位設計充滿濃厚的三國、日本戰國古風，並將遊戲精髓實體化。（圖／SialiaGames提供）
孫協志驚喜現身攤位　熱唱《三國志戰略版》主題曲〈戰記〉

5566隊長孫協志也在展期現身SialiaGames，身為《三國志·戰略版》和《新三國志手機版》玩家，孫協志現場演繹《三國志·戰略版》經典熱門主題曲〈戰記〉，演唱完畢後更親自走訪攤位體驗各項活動，不僅在「SialiaGames珍藏藝廊」駐足，更參與「策略考驗」與幸運玩家近距離互動。

除了明星加持，SialiaGames官方規劃「城下收印，章戰萬方」集章活動也香湯熱鬧，玩家在集滿專屬章和完成體驗活動後，換取包括《三國志·戰略版》與《信長之野望 真戰》限定文件夾，以及精選遊戲如《代號鳶》專屬明信片、《三國志幻想大陸》與《救世者之樹：新世界》的紅包袋等多項好禮。

▲台北國際電玩展，SialiaGames攤位吸引眾多玩家到訪參與舞台、體驗活動。（圖／SialiaGames提供）
