▲Wanna One全員手寫信曝光。（圖／IG@wannaone.official）

傳奇限定男團Wanna One於2017年出道、2019年解散，官方近日宣布今年上半年將推出團體實境綜藝《Wanna One GO》，這組曾席捲全亞洲的男團，在解散多年後正式回歸，為此官方日前也釋出所有成員手寫信，就連退出演藝圈的台灣成員賴冠霖也一起問候粉絲，表示自己過得很好，依舊為哥哥們應援。Wanna One官方昨（1）日於IG驚喜公開11名成員全員親筆手寫信，象徵「完整 Wanna One」並未缺席，瞬間引爆粉絲情緒，其中也包括即將入伍的姜丹尼爾、宣布退出演藝圈的台灣成員賴冠霖，姜丹尼爾表示能再次呼喚Wannable（粉絲名）的名字感到非常幸福：「也請多多尋找隱藏在《Wanna One GO》裡的我吧！」雖然無法實際參與錄影，仍用自己的方式陪伴回歸。而已退出演藝圈的賴冠霖，也透過手寫信向粉絲報平安，暖心表示自己過得很好，「請多多喜愛我的哥哥們，大家一定要幸福，我也會幸福的」，簡短文字卻讓不少粉絲紅了眼眶。不過，Wanna One本次合體並非「全員實際錄製」，《Wanna One GO》預計將由9名成員參與拍攝，其中隊長姜丹尼爾，確定無法投入全新節目錄製；而來自台灣的賴冠霖則因已退居幕後發展，同樣無法參與拍攝，讓粉絲感到些許遺憾。Wanna One誕生於2017年選秀節目《PRODUCE 101 第二季》，並於2019 年1月正式解散，出道後迅速登上巔峰他們，成為一代人的青春記憶，此次在2026年以團綜形式回歸，不只是合體，更是履行了當年「春風吹過時再見面」的約定，對粉絲而言別具紀念意義。