加密貨幣從2025年高點，累積跌幅已經超過35％，比特幣在跌破8萬美元後，今（3）日跌幅稍有收斂，但還是有不少投資人面臨爆倉危機。現在台股大漲、房市盤整，如果手上剛好有一筆資金的民眾，應該把錢拿去投資，還是買房呢？具有金融業背景的阿宅雙碩士房產顧問蕭大立表示，投資加密貨幣要先評估自身承受風險的能力，不建議重壓所有資金；如果買房是為自住而非投資，就沒有選擇進場時間的問題，在長期持有的情況下，任何時候都是買房的時機點。
加密貨幣波動大 不建議重壓資金
如果目前手頭上有一筆資金，該投入加密貨幣，還是房市呢？蕭大立告訴《NOWNEWS》記者，加密貨幣是近年來討論熱度頗高的投資工具，比起傳統的股票或房地產，加密貨幣在過去展現了驚人的漲幅，對於新事物接受度高、且追求資產絕對報酬率的年輕上班族來說，當然有其誘因。但加密貨幣的缺點就是種類繁多，且價格波動劇烈，容易受到外在不同經濟情勢影響，在短期內暴漲暴跌，一般非專業投資人，較難具備相關的專業知識，以及心理抗壓性，順勢做出正確判斷，若操作方向有誤，就有可能血本無歸。
蕭大立建議，如果民眾有意投資加密貨幣，一定要先評估自身的心理風險承受度，並具備足夠的專業知識及技術能力再行入場，投資金額也不要占資產的全部；對於較無閒暇時間研究加密貨幣的一般上班族，好不容易存下的錢，若以安全保本為前提，且原本即有買房規劃，還是建議將手上資金做為買房頭期款較為適宜。
自住買房、長期持有 隨時都是進場點
至於買房的時機點，蕭大立認為，買房如果是為了自住，而不是投資，在長期持有的前提下，隨時都可以進場，有看過房的人都知道，買房也是要靠緣分的，不是隨時隨地每個社區都有物件在出售。如果堅持要等到房價最低點才買，可能就買不到你喜歡的社區。而房價下跌的風險，只要透過10年以上的長期持有，也可以達成避險效果，因為房市景氣循環觀點，中短期可能有漲有跌，但長期仍然持續上漲。
蕭大立指出，過去5波台灣房市的景氣循環，最短7年，最長12年，因此抓平均值10年，只要買房持有時間超過10年，無論何時進場，都能跨越景氣循環，避開中短期價跌的波動風險。因此，如果原本就有長期自住需求，已經看到喜歡的房子，現在的房市冷盤，反而是個可以勇敢進場議價的機會。
資料來源：阿宅雙碩士房產顧問蕭大立
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
