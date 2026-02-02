我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨籍彰化縣議長謝典霖主動開箱豪宅引起網路熱議，他受訪時坦言即將競選連任，必須博聲量爭取關注度。但聲量不等於支持度，謝典霖的七傷拳不只傷到胞姊謝衣鳯，也燒向藍委傅崐萁、顏寬恒。顏寬恒10年前一心想打好空戰，無奈聲量雖高，卻無法反映在選票上，即使與前國民黨主席朱立倫合唱「聽海」，仍落海嚐敗。此後顏寬恒重回陸戰路線、穩紮穩打贏得好評。謝典霖如今欣喜收獲高聲量，卻無視很多人只是在看熱鬧，以及未來的反噬有多大。謝典霖先找網紅開箱「謝家白宮」還不夠，今（2）天上午又邀部分媒體參觀，把裝潢細節講得更清楚，還說「與其被人罵，不如趁過年時大家閒閒在家，先拿出來討論一下」，泛藍支持者狂問「他到底想幹什麼」？親綠民眾拿謝家白宮和「賴皮寮」做比較，連民進黨中央黨部都開心撿到槍，發文挖出衣鳳百貨、傅崐萁九五至尊、顏寬恒莊園豪宅、馬文君豪華莊園、李彥秀美國豪宅等舊帳，狂酸「當國民黨的民意代表真好」。事實上除了謝家，這些藍委被起底都是因為選舉，顏寬恒的室內設計師作品在國外得獎，意外曝光後業力加乘，不僅讓顏家敲掉南屯招待所、低價賣掉沙鹿莊園，還惹來一身官司，至今未休。2013年顏清標因案入獄，長子顏寬恒打敗當時的市議員陳世凱，2016年首次連任立委時意氣風發，他不願外界一直將顏家與黑道畫上等號，努力打空戰，和孫女拍居家影片、秀健身成果、製作消波塊抱枕自嘲，不僅拉著換肝後的顏清標上網路節目，還在電視劇《國際橋牌社》、電影《寶島雙雄》摻一腳。顏寬恒引進公關公司打造形象，企圖讓網友重新認識他，連抗議中火空氣這麼嚴肅的議題，也能請來嚴肅的朱立倫「贊聲」、合唱「聽海」吸人眼球，逆向操作「消波塊是海邊居民的守護者」。雖然網路聲量超高，影片卻燒成政治災難，單槍匹馬到台中挑戰的陳柏惟，只用手機就拍好台語版「聽海」，不僅kuso正在選總統的韓國瑜，還跌破眾人眼鏡打敗顏寬恒，國民黨在台中迎來最慘的年代，8席立委只剩連任的江啟臣、回鍋的楊瓊瓔。陳柏惟被罷免後，民進黨傾全力助林靜儀當選，二度落敗後的顏寬恒終於聽進老父勸告「麥擱一直舞有A沒A」，下決心棄守空戰全心落地耕耘，2年前奪回立委寶座，別人讚他上演「王子復仇記」，他卻從此蛻變重生，成為全台中市「最沒有聲音的立委」。如今的謝典霖正在走顏寬恒10年前老路，甚至變本加厲！過去一年多他舉辦各種吸睛活動，企圖拿下年輕選票，成功與否仍在未定之天。網路關注度超高之餘，還是被酸「就是會投胎而已」；自豪幾十萬元沙發很便宜，年輕人的回響卻是「貧窮限制我的想像」。藍營一名重量級政治人物曾直言「搏聲量、創造衝突是新人爭取曝光的方式，並非每個人都適用」，更別說謝典霖就算靠家族庇蔭，選議員再度輕鬆過關，議長選舉取決地方派系的角力與平衡，和選民好惡扯不上關係，無怪乎酸民看不懂他的神操作之餘，狂問「這樣還不算豬隊友？」「知道他自己在說什麼嗎？」