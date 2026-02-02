我是廣告 請繼續往下閱讀

▲財政部關務署高雄關高雄機場分關，會同法務部調查局福建省調查處人員，在金門縣金城鎮一處民宅，查獲大陸香菇及食品。(圖／記者黃守作攝)

▲財政部關務署高雄關高雄機場分關，會同法務部調查局福建省調查處人員，在金門縣金城鎮一處民宅，查獲大陸食品。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署高雄關高雄機場分關於日前，會同法務部調查局福建省調查處人員，在金門縣金城鎮一處民宅，查獲大陸香菇及食品，涉及不法走私，乃依違反懲治走私條例及海關緝私條例等罪嫌，將林姓屋主及私貨，依法移送法辦。關務署高雄關高雄機場分關主任曾信義表示，高雄機場分關離島派出課據報，在金門縣金城鎮一處民宅，藏有大批大陸香菇及食品，乃由高雄機場分關簡任稽核傅紹文、離島派出課課長施達偉率關員，會同法務部調查局福建省調查處人員，當場查獲林姓屋主違法收集、囤積之大陸香菇計763.3公斤，市價約新台幣30萬元以上，以及大批未經食品檢驗之大陸食品計1987公斤，包括螺絲粉、醬料罐、核桃、地瓜條、魷魚條、油栗仁、花生姑娘、檳榔乾等私貨，乃加以查扣處理。關務署高雄關關務長劉芳祝指出，農曆春節將至，年貨市場需求攀升，高雄關為嚴防不法人士趁機牟利，乃由高雄機場分關離島派出課人員，會同法務部調查局福建省調查處人員啟動市面聯合查緝行動，並查獲大陸香菇及食品。劉芳祝說，每逢歲末年初，大陸香菇、花生等農產品或大陸食品走私轉售情況頻傳，而未經檢疫之走私農產品，除恐殘留重金屬或超標農藥外，極易夾帶境外病蟲害進入國境，嚴重威脅我國農業生態及危害國人健康。此外，未經食品檢驗之走私大陸產製食品，則可能含有我國禁用的防腐劑、人工色素、非法甜味劑或超標之重金屬，且其生產製程與保存環境不明，對國人身體恐造成不可逆的健康損害。劉芳祝並指出，高雄關將持續於邊境攔截走私大陸農產品及未開放進口之大陸製食品等，並適時進行跨機關市面查緝，以阻絕不法，並呼籲民眾勿購買標示不清或來路不明食品，若發現可疑走私線索，請勇於舉報撥打檢舉專線0800-711117，共同守護國家邊境安全。