大立光（3008）今（2）日宣布再買回自家股票240張，平均每股買回價格2,372.83元，此次買回股份總金額5.69億元。大立光並宣布實施庫藏股結束，累計自12月19日至2月2日為止，合計買回自家股票2,670張，買回股份總金額64.74億元，執行率百分之百，平均每股買回價格2,424.82元，累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率達2%。大立光董事長林恩平先前在法人說明會上透露實施庫藏股原因。他坦言，留意到大立光的本益比在光學股中偏低，「不該是最差的」，因此決定買回自家股票。大立光去年每股盈餘159.46元，較2024年的194.17元下滑。經過庫藏股助威，大立光股價自2060元上漲，今年1月5日攀至2660元波段高點，漲幅約29%，今日股價收在2355元，較庫藏股實施前，有14%左右的漲幅。