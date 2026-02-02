我是廣告 請繼續往下閱讀

刑事警察局中部打擊犯罪中心於今（2）日發布偵破國內系統商深偽技術生成驗證影像與境外詐欺機房合作盜取大陸民眾存款案，共有55名中國民眾被騙(折合約台幣2億元)。警方前年11月直搗台中北屯機房，逮捕盧男等3人，去年5月又在泰國查獲幕後林姓金主（34歲）遣返回台，並查扣星鏈設備一組，台中地檢署近日依詐欺、組織犯罪等罪嫌將4人起訴。刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資，循線掌握盧姓犯嫌等人承租臺中市北屯區某公寓從事詐欺不法犯行。案經報請臺灣臺中地方檢察署潛股檢察官康存孝指揮偵辦，並與臺中市政府警察局刑警大隊共組專案小組深入蒐證後，於113年11月間查獲盧嫌等3人涉嫌從事詐欺系統商，續經溯源追查發現幕後金主林嫌藏匿於泰國，即透過刑事局國際刑警科協請泰國移民總局查緝林嫌到案，並於114年6月遣返回臺，全案共計查獲犯嫌4人，查扣現金12萬餘元、星鏈設備1組、無線分享器4臺、手機320支及電腦6臺等贓證物。警方查獲的這套星鏈設備組合顯示該處所具備獨立的衛星上網能力，完全不依賴本地電信商（如中華電信）。查扣物中的編號 15 設備是關鍵，它代表該點位可能不只使用單一帳號，而是有計畫地進行多線路整合，是很先進的技術。經查林嫌籌組之系統商除大量創設WeChat、QQ及Apple ID等帳號販售予境外詐欺機房使用外，另配合詐欺機房騙取大陸地區民眾個資後，利用深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片，順利通過「數字人民幣」APP身分驗證程序，以綁定被害人金融帳戶，藉此盜取移轉被害人存款。全案由臺灣臺中地方檢察署依詐欺犯罪危害防制條例、妨害電腦使用罪及組織犯罪防制條例等罪嫌，將林嫌等4人提起公訴。