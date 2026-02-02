我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陽帆是昔日的秀場大將，如今是知名主持人，多年來始終0負評。（圖／三立提供）

默默苦候2小時 陽帆完全不耍特權

▲陽帆愛女安吉（如圖）也跟著爸爸的路走上演藝圈，但從不靠爸爸資源。（圖／索尼音樂提供）

怕店員餓肚子 陽帆買飯糰親手送上

知名主持人、資深藝人陽帆出道多年來始終0負評，近來被網友翻出一段多年前的暖心往事，再度引發討論，一名自稱電信門市員工的網友在社群平台分享，回憶2018年「電信499之亂」期間，門市天天被辦門號人潮塞爆，店員忙到連吃飯時間都沒有，而陽帆正是當時排隊等候的客人之一，網友透露當時陽帆在門市默默等2小時，輪到他的時候竟然是「不好意思」，甚至在辦完業務後還去買飯糰給門市店員，讓不少網友直呼：「好暖！」該名網友透露，當年門市人力嚴重不足，現場氣氛緊繃，許多客人因久候而情緒失控，但陽帆卻全程低調抽號碼牌，默默等了將近2小時，期間沒有抱怨一句，也沒有試圖利用藝人身分要求插隊或特別處理，直到輪到他時，態度依舊平和，與現場焦躁的氣氛形成強烈對比，讓門市人員印象深刻。更讓原PO難忘的是，陽帆一開口不是催促或抱怨，而是反過來向店員道歉，笑說：「不好意思，我是辦小業務，沒讓你賺到業績。」短短一句話讓當時早已身心俱疲的門市人員瞬間被戳中，原PO形容，自己那一刻真的感受到被尊重，也第一次遇到如此替第一線服務人員著想的藝人客戶。由於陽帆業務僅花5分鐘就辦理完成，網友透露他離開門市約10分鐘後卻又火速折返，手上多了一袋御飯糰，原來是他看到店員長時間忙碌，擔心大家沒時間吃飯，特地跑去買了6個能快速果腹的飯糰親手交給店員，並叮嚀：「一定要找時間吃飯，不要餓到。」這個舉動讓原本被奧客轟炸到「懷疑人生」的原PO幾乎當場紅了眼眶。貼文曝光後，網友紛紛留言大讚陽帆是真正的暖男代表：「這才是真正的巨星氣度」、「不靠光環，卻處處替別人著想」，也有人感性表示，希望演算法能把這篇文章推送到陽帆本人與其妻Julie面前，讓他知道多年後仍有人記得這袋飯糰帶來的溫暖，對不少人來說，這樣的舉動比任何舞台表現都更令人敬佩。而陽帆的女兒安吉也在底下留言感謝網友：「謝謝你分享爸爸的故事！我是安吉，也謝謝留言區大家都這麼暖。對我來說我爸爸是一個很愛家，很溫暖，靜靜的男人，每天都會陪奶奶聊天、牽手、拜拜，沒有一天少，真的很感人。」也意外揭露陽帆私下面貌。