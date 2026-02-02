我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市將於新學期開學日2月3日啟動「台中有鈣讚計畫」，為此，市長盧秀燕今日親赴合作通路門市視察，並模擬演練兌換流程，與學（幼）童一同實際體驗乳品兌領方式和流程，超前部署，讓孩子親自感受政策的方便和友善。盧市長指出，「台中有鈣讚計畫」提供台中市公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，於學期中每週可兌領一瓶乳品，全市約有24萬學童受惠，經費高達2.8億元。提供品項除鮮奶外，也提供豆漿等選擇，兼顧乳糖不耐學童需求，落實多元、健康的營養補充政策。盧市長補充，因為有17種牛奶、18種豆漿品牌可供選擇，後續將觀察第一週的實施情形，預估牛奶和豆漿的領取比例，市府將密切與七大通路配合，調整供貨。為了讓計畫能夠進行順利，今日進行演練與壓力測試，確認超商是否準備好、教學孩子如何領取，同時也宣傳新措施及福利。盧市長視察過程中，與學童一同進入門市選取鮮乳或豆漿，並於櫃檯實際操作感應兌領，確認系統流程順暢無誤；同時也提醒學童，因乳品需存放於7度以下，若離開冷藏後應於30分鐘內飲用完畢，以確保食品安全；若領取後於超商飲用，要記得把垃圾丟入垃圾桶或直接交由店員處理。教育局說明，計畫兌領方式彈性便利，學童可憑數位學生證或台中有鈣讚數位卡證，於每週一至週日，至配合的七大通路(包含7-ELEVEN、全家、OK來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社)全台門市兌領每週1瓶乳品；學童也可由家長或親屬代為領取，無須學生本人到場，貼近家庭實際生活情境，減輕家長負擔。教育局強調，孩子的健康是城市最重要的投資，「台中有鈣讚計畫」不僅補充學童成長所需的關鍵營養，也透過多元通路與數位化管理，提升政策可近性與便利性。未來市府將持續檢視執行成效，精進相關配套，攜手學校、家長與合作通路，共同打造健康、有活力的台中。