新竹一名黃姓男子因曾對妻子家暴於2025年11月遭法院裁定保護令，禁止對妻子有不法侵害。不料保護令才核發兩週，黃男竟再度失控，於清晨與妻子爭執時，徒手抓取「狗屎」塗抹在對方臉上，讓妻子憤而報警。法官審理後認為，黃男明知有保護令在身，卻仍實施身體與精神上的雙重不法侵害，漠視法規禁令，考量黃男犯後坦承犯行，新竹地院最終依違反保護令罪判處黃男拘役30日，可易科罰金。判決指出，黃姓男子與受害女子為夫妻關係，黃男因先前曾對妻子實施家暴，新竹地院已於2025年11月25日核發民事暫時保護令。不料黃男竟在同年12月11日清晨6時許，於兩人住處與妻子發生肢體衝突，更惡劣地徒手抓取狗屎塗抹在妻子臉上，受害女子受辱後隨即報警。黃男在警詢及偵訊時坦承動手與抹屎等行為。法官認為，黃男明知保護令已禁止其騷擾或不法侵害，卻仍做出肢體動作與抹屎舉動，前者已構成身體上的侵害，後者更是情節非輕的侮辱行為，足以引發被害人精神痛苦，屬於精神上的不法侵害。法官考量黃男先前已由警方執行並明確知悉保護令內容，卻仍公然漠視司法禁令，在保護令生效後犯下本案，不過，考量到黃男在案發後尚能坦承犯行，態度不算惡劣，並綜合審酌其犯罪動機、手段以及造成的危害。同時，法院也參考了黃男的生活背景，包括國中肄業的學歷、從事服務業、家庭經濟狀況小康等一切情狀，最終判處黃男拘役30日，可易科罰金。